Digitale terrestre, arriva la data fatidica: dovrai dire addio alla tua tv

Dopo tanto tempo, forse troppo, perso a parlare di quella che sarebbe stata la nuova tecnologia del digitale terrestre, ecco la data certa.

Sì, avete capito benissimo. C’è la data certa del passaggio al nuovo digitale terrestre e, questa volta, non sarà affatto rimandata. Come ben sapete, la data precedente era stata stabilita per il 21 giugno 2022. Il passaggio era iniziato, invece, nel dicembre del 2021. Purtroppo, però, ci sono stati degli intoppi anche grandi che hanno costretto lo slittamento.

Ora, però ecco arrivare quello che tutti si aspettavano da tempo. Ma andiamo per gradi. Come ben sapete, con l’avvicinarsi dell’inizio del passaggio alla nuova tecnologia, il Governo aveva messo sul campo aiuti alle famiglie per poter acquistare nuovi televisori compatibili o i decoder che avrebbero consentito di non dover sostituire i televisori precedentemente acquistati e, quindi, già in possesso delle famiglie.

E possiamo dire che tale misura di sostegno al reddito ha avuto un discreto successo. Sono sati tanti, infatti, gli utenti che hanno deciso di acquistare un nuovo Smart TV. Abbiamo dato cenno, poi, dei vari problemi che sono arrivati a ritardare quello che comunemente viene chiamato lo switch-off. Nel corso del tempo, ci sono state numerose scadenze, sempre disattese.

Ora, però, dopo poco più di un anno da quella che doveva essere la data fatidica, ecco apparirne un’altra, stavolta definitiva. Cambierà radicalmente tutto per i cittadini italiani. E la nuova tecnologia invaderà completamente le loro case. Vediamo, allora, quale è la data scelta per la chiusura definitiva del vecchio digitale terrestre che lascerà il posto al 5G sulle sue frequenze.

Nuovo digitale terrestre: ecco il giorno in cui daremo il benvenuto alla nuova tecnologia.

Come accennato in precedenza, non tutte le zone d’Italia sono coperte dalla nuova tecnologia che consentirà di visionare contenuti in 4K. Ciò accade perché molte località, soprattutto quelle che si trovano in alta montagna sono difficilmente raggiungibili. Attenzione, però, perché si tratta di qualcosa di momentaneo.

Sì, perché si sta lavorando alacremente per mettere la parola fine a questa situazione e, quindi, per coprire tutto il territorio italiano, dalle Alpi al mare. Insomma, c’è ancora un po’ di tempo da attendere, ma entro gli inizi del 2024 i lavori saranno, quasi sicuramente completi. E, subito dopo, avverrà finalmente, il passaggio tanto atteso.

Ora, però, resta da risolvere un altro problema. Ovvero, sono ancora molti che non posseggono un televisore compatibile e hanno preferito affidarsi ad un decoder. E ciò per ragioni meramente economiche, dato che per un televisore nuovo bisogna sborsare all’incirca 300 euro, mentre per un decoder basta dividere questa cifra per 10. Staremo a vedere cosa accadrà.