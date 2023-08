Forno, consuma l’ira di Dio: utilizza questo pulsante e risparmi il 50%

Il forno rappresenta uno degli elementi della cucina più dispendiosi; scopriamo insieme come utilizzarlo senza ‘pesare’ sulla bolletta.

Le bollette continuano a salire, inesorabili: la ‘mazzata’ estiva è in dirittura d’arrivo, si moltiplicano le cattive sorprese celate dentro sms, mail e innocenti buste di carta. Ma come è possibile, argomentano molti; mai erano giunti valori tanto alti, bollette tanto salate. Eppure l’abuso di condizionatori, ventilatori e frigoriferi richiede il suo prezzo, incide sensibilmente sui propri consumi.

Tenere il ventilatore acceso l’intera notte, pretendere dall’energivoro condizionatore temperature glaciali, aprire e chiudere il frigorifero di continuo, alla ricerca di un illusorio refrigerio; si tratta di abitudini che costano e costano tanto. E la dolorosa meraviglia di molti che guardano inquieti la busta della bolletta non è più una novità, ma una consuetudine.

Come risparmiare, dunque? Ce lo si chiede affannati (e non solo per il caldo…). La stagione autunnale è infatti alle porte, le caldaie di tutta Italia si preparano a tornare in funzione. E con esse un consumo di gas mai così caro, mai così pesante. Complici le speculazioni continue delle compagnie energetiche.

In quest’ambito è noto come il forno consumi tanto, se non tantissimo; si tratta di uno degli apparecchi in assoluto più energivori della casa, un vero ‘mostro’. Certo, argomenterete; fare a meno del forno è un’impresa difficile, se non impossibile. Però si può minimizzarne i consumi.

Come risparmiare col forno, alcuni utili consigli

Si può partire dalle funzioni del forno, dal suo utilizzo ‘intelligente’. Vi sono infatti svariati simboli a disposizione in un forno, tutti parimenti utili. Tra questi occorre selezionare la cottura a ricircolo d’aria. Si tratta di una funzione che consente di riscaldare il forno dall’alto al basso, tramite il calore distribuito con una ventola.

La cottura con il ricircolo d’aria consente di risparmiare il 20% dei ‘normali’ consumi, garantendo una bolletta meno spaventosa, meno pesante sulle proprie finanze. E’ inoltre notevolmente più efficace per cucinare il cibo; più rapida, più omogenea, più efficace.

In generale, nel caso dei forni, vale poi il vecchio adagio di non aprire e chiudere lo sportello di frequente; la perdita di calore conseguente infatti richiederà un aggravio di energia ulteriore, danneggiando notevolmente il funzionamento dell’apparecchio. Meglio pazientare; e avere un po’ più di fiducia nel proprio forno. Se calcolate bene i tempi non dovrebbero esservi problemi di sorta.