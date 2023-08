Bancomat, ecco il tasto che non conosce nessuno: funziona da antifurto | Premilo prima del ritiro

Eccoci nuovamente a parlare di Bancomat e di prelievi agli sportelli affinché possiate tutelarvi quando vi recate presso uno di questi.

Come ben sapete, infatti, sono dei luoghi che possono diventare assai pericolosi quando ci si reca per prelevare il denaro contante. Sì, perché i criminali escogitano diversi metodi per far cadere nei loro tranelli i poveri malcapitati. Innanzitutto, ci sono gli skimmer. Questi sono dei dispositivi piccolissimi e sofisticatissimi.

Talmente piccoli che non si riesce mai a scovarli. E grazie ad essi riescono a clonare le carte, a rubare i Pin e finanche a bloccare i soldi che si vogliono prelevare. Insomma, possono fare proprio di tutto. Certo, quando si entra in uno degli sportelli bancomat sul territorio bisognerebbe scrutarli bene e cercare se ci sono o meno delle manomissioni.

E queste possono essere ai danni del tastierino numerico o dello slot da cui fuoriescono carte e bancomat. Le truffe sono uno dei motivi per cui si sta tentando di abbandonare il contante in favore delle nuove tecnologie. Dovete sapere, però, che questi dispositivi, ovvero gli ATM, custodiscono dei segreti enormi.

Ed uno di questi è un tasto, sconosciuto alla stragrande maggioranza delle persone che agisce come un antifurto. Grazie ad esso, si possono evitare problemi e guai seri. Ed utilizzarlo è molto semplice. Basta premerlo, infatti. Fatta questa premessa, vediamo, adesso, come utilizzarlo al meglio così da evitare le truffe ed anche i malviventi.

Bancomat e tasto segreto: se lo premete direte addio ai problemi.

Vi farà evitare queste situazioni davvero incresciose e spiacevoli che possono portare anche ad un mancato rimborso del maltolto. Insomma, riuscirà fuggire da truffe e beffe associate. Sono sempre di più gli sportelli che hanno questo tasto importantissimi. Grazie ad esso, dopo averlo premuto nessuno più potrà recarvi alcun danno.

Innanzitutto, quando ci si reca presso uno sportello Bancomat si dovrà scegliere di prelevare senza carta. Fatto ciò, vedrete apparire a schermo un QrCode. Subito dopo, dovrete digitare il numero 9. E’ questo il tasto magico e segreto che terrà lontani i ladri ed i malfattori. Ovviamente, il codice QR dovrete inquadrarlo dalla fotocamera del vostro smartphone una volta entrati all’interno dell’App di Home Banking.

Fatte queste operazioni, restando sempre all’interno dell’applicazione, non dovrete fare altro che scegliere la carta dalla quale prelevare il contante di cui necessitate. Scegliete, ora, l’importo ed il gioco è fatto. Non avrete utilizzato così la vostra carta fisica e, di conseguenza, gli skimmer non potranno portare a termine il loro lavoro.