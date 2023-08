Frigoriferi, questi consumano pochissimo: ecco quali sono

In un contesto sociale ed economico come quello che stiamo vivendo, sapere che esistono dei dispositivi che non consumano tanto è fantastico.

Sì, avete capito benissimo, ci sono elettrodomestici che hanno consumi molto, ma molto ridotti. Certo, tutti gli elettrodomestici sono energivori ed il loro consumo si traduce in bollette dell’energia elettrica salatissime. E non c’è alcuna distinzione tra i forni, elettrici o a microonde, e la lavastoviglie o lavatrice ed il frigorifero.

Sono tutti dei veri e propri succhia energia che non lasceranno scampo alle finanze familiari. Certo, aiutano a sbrigare le faccende quotidiane dal lavaggio all’asciugatura del bucato, al lavaggio delle stoviglie, alla pulizia dell’abitazione e alla preparazione di pietanze succulente e più salutari rispetto a quelle preparate friggendo.

Ma sono una vera e propria batosta sulle bollette. E, dovete sapere che ce n’é uno altamente energivoro che incide per quasi il 15% dei costi in bolletta. Stiamo parlando del frigorifero, un dispositivo importantissimo perché permette di poter conservare nel migliore dei modi cibi e pietanze già preparate.

E’ l’unico dispositivo che non può restare mai spento, altrimenti il contenuto al suo interno deperirebbe e bisognerebbe gettarlo nell’immondizia. C’è, però, una buonissima notizia che arriva proprio in questi ultimi giorni. Esistono dei frigoriferi in grado di abbattere i consumi e, quindi, i costi. Vediamo, allora, quali sono e cosa fare.

Frigoriferi che non consumano energia elettrica: ecco come.

Ovviamente, se state pensando che acquistare un nuovo dispositivo sia troppo rischioso per le finanze della vostra famiglia, vi diamo dei consigli velocissimi per far sì che il vostro frigo consumi meno. Innanzitutto, tenetelo lontano dalla parete in modo tale che possa disperdere meglio il calore. Attenzione, poi, alle guarnizioni. Fate sempre manutenzione ed assicuratevi che lo chiudano ermeticamente per far sì che l’aria fredda non esca ed abbia bisogno di utilizzare altra energia.

Detto ciò, vediamo quali sono questi frigoriferi che non consumano. Parliamo dei frigoriferi interrati. Sì, avete capito benissimo. Sono interrati nel suolo e risultano essere i predecessori di quelli che si utilizzano adesso. Si tratta di buche nel terreno in cui venivano conservati i cibi. Ovviamente, sappiamo che, al giorno d’oggi sia impossibile una cosa del genere.

Ecco che per tale motivo, vi consigliamo, per far sì che il vostro frigorifero non consumi energia e si trasformi nel killer famelico delle vostre finanze, di optare per l’installazione di pannelli solari, quelli piccoli, da mettere sui vostri balconi più pieni di sole. A questi, collegherete gli elettrodomestici più energivori o anche soltanto il frigorifero per far sì che non consumi energia a pagamento.