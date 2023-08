Bancoposta, la comunicazione è urgente: allarme rosso per tutti i clienti

Poste Italiane ha numerosi clienti su tutto il territorio nazionale che hanno affidato ad essa e ai suoi prodotti i risparmi di una vita.

Ultimamente, però, Poste ha lanciato un allarme rosso destinato ai suoi clienti. E possiamo dire, senza timore di essere smentiti che c’è davvero da aver paura. Sta dilagando una truffa ai danni dei clienti di Poste che ha davvero dell’incredibile. Certo, potreste asserire che di truffe in giro ce ne sono davvero tante e tutte diverse tra loro.

E noi non potremmo che darvi ragione. Basti pensare agli Atm. Al loro interno, ad esempio, ci si può imbattere negli skimmer, sofisticatissimi e piccolissimi dispositivi in grado di clonare le carte e recuperare i loro Pin. Attenzione, però, perché gli skimmer possono anche essere installati sui Pos che consentono il pagamento degli acquisti nei negozi.

Ed ancora, nei pressi degli Atm possono verificarsi anche truffe con i malviventi come attori protagonisti. Una è senza dubbio quella del finto dipendente di Poste italiane che, dopo aver sostenuto di problemi riguardo le banconote prelevate, se le fa consegnare e le sostituisce con alcune false, per poi dileguarsi, facendo perdere le sue tracce.

Certo è che le truffe possono avvenire anche online, quando si effettuano acquisti all’interno dei Marketplace o delle piattaforme e-commerce. E, poi, c’è l’allarme lanciato da Poste Italiane che avvisa i suoi utenti per l’incalzare di questa nuova truffa ai loro danni. Vediamo, allora, che cosa sta accadendo proprio in questi giorni.

Bancoposta e truffe: ecco la nuova che sta mietendo numerose vittime.

Bisogna subito dire che questa inizia con un sms. Stiamo parlando della pratica del phishing. Purtroppo, gli utenti si fidano del messaggio arrivato, poiché proviene da quella che può essere ritenuta una fonte attendibile, ovvero PosteInfo. Il messaggio recita così; “Gentile cliente, risulta un’anomalia sul suo conto la invitiamo di verificare al seguente link:“.

Ovviamente, è presente il link da cliccare ed anche la firma: Poste Italiane S.p.A.. Come si fa a non fidarsi? Così, la povera vittima va a cliccare il link che servirà, secondo il testo del messaggio, a risolvere la problematica relativa al proprio conto corrente postale. Ed invece, come al solito, ci si ritrova con una bruttissima sorpresa.

Ovvero, ci si ritroverà con un bel pugno di mosche in mano e con il conto praticamente svuotato. Sì, perché le credenziali immesse, non faranno entrare nell’area riservata di Poste, bensì ci sarà un errore. Ma le credenziali, in quel momento saranno già nelle disponibilità del criminale che ha ideato questa truffa e potrà usufruire dei conti correnti e dei risparmi custoditi al loro interno. Prestate massima attenzione.