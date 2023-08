Pentole, questa ti salva in bolletta: è tutto vero

Quale pentola permette di risparmiare sul caro bollette? Noi ti consigliamo la pentola a pressione, se usata bene è perfetta.

Nonostante sia stata inventata nel ‘600, la pentola a pressione non ha mai conosciuto quella popolarità invece propria di altri strumenti della cucina. Eppure la pentola a pressione è un elemento molto popolare nella vita di ogni giorno, tutti l’hanno vista in vendita nelle rivendite o nelle cucine più chic.

Ma come funziona la pentola a pressione? Si tratta di una pentola con chiusura ermetica, forgiata in acciaio inox o alluminio. Il coperchio ha una valvola di esercizio e una valvola di sicurezza.

La pentola viene utilizzata inserendovi acqua o liquido assieme al cibo da cucinare (ad esempio la pasta). Si chiude ermeticamente il coperchio e si cuoce a fiamma viva. Dopo che la pentola avrà raggiunto una pressione sufficiente la valvola di esercizio lancerà un fischio; un segnale che è giunto il momento di abbassare la fiamma al minimo. I tempi di cottura variano a seconda delle quantità di liquidi e del pasto che si desidera preparare.

Il grande vantaggio della pentola a pressione è come sia davvero molto veloce: in metà del tempo richiesto da una pentola ‘semplice’ è possibile cucinare anche larghe quantità di cibo. Dalla minestra, alla pasta a tanto altro. Eppure proprio la sua intrinseca difficoltà di utilizzo hanno allontanato molti possibili clienti.

Perché usare la pentola a pressione, tutti i motivi

La pentola a pressione generalmente non ha quale vantaggio solo la sua velocità. E’ infatti perfetta per non perdere tempo dietro ai fornelli; non richiede infatti che si ‘sorvegli’ la cottura passo dopo passo, ma si può attendere il classico fischio. Inoltre è perfetta per la cottura al vapore; preserva vitamine e minerali, riduce le quantità di spezie e grassi.

Utilizzata adeguatamente la pentola a pressione inoltre è un formidabile ausilio per facilitare la digestione di cereali e legumi, attraverso una cottura lunga e approfondita, dove i liquidi di cottura si conservano più a lungo e in maniera omogenea.

Guardando invece ai difetti la pentola richiede una costante attenzione per la pulizia e la manutenzione, impedisce di controllare ‘al volo’ come stia procedendo la cottura e richiede tempi esatti e corretti. Inoltre non è possibile cucinare, va da sé, con la fiamma viva.