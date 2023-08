Lavasciuga, convenienza assicurata usandola così: hai sempre sbagliato

Tra i tanti elettrodomestici utilizzati dalle famiglie all’interno delle loro abitazioni, ce n’é uno importante che svolge ben 2 funzioni.

Sì, avete capito benissimo. Ce ne sono tantissimi in casa. E, soprattutto, ci sono tanti dispositivi all’interno delle cucine. Parliamo dei forni, statici o a microonde che essi siano. Poi, ci sono i frigoriferi, le lavastoviglie e tutto un universo di piccoli e piccolissimi elettrodomestici. Ed ognuno di questi, consente di svolgere le attività quotidiane in maniera semplice, più veloce e, soprattutto, senza fatiche e stress.

Passando alle altre zone della casa, i due dispositivi indispensabili e sempre presenti, sono la lavatrice e l’asciugatrice. Entrambi sono importanti nell’economia familiare. Aiutano a lavare e ad asciugare il bucato. Quest’ultima operazione è fondamentale quando, in inverno, non si ha lo spazio giusto per stenderlo.

Tutti questi elettrodomestici sono energivori, ovvero, consumano tantissima energia. E ciò si traduce con bollette dell’elettricità davvero da capogiro. Dovete sapere, però, che c’è un dispositivo che svolge ben due funzioni insieme. Infatti, questo lava ed asciuga. E’ un po’ come avere una lavatrice ed un’asciugatrice in casa. Stiamo parlando della lavasciuga.

Ma quello che c’è di buono è che avrete l’ingombro di un solo elettrodomestico e, soprattutto, potrete avere un importantissimo risparmio. Sì, avete capito benissimo. Questo dispositivo vi consentirà di risparmiare un botto e, di questi tempi risulta fondamentale una caratteristica del genere, non credete? Bisogna, però, stare molto attenti a come la si usa.

Molti, fino ad ora, hanno sbagliato ad usare la lavasciuga: se fate così, abbasserete tantissimo consumi e costi!

Possedere una lavasciuga in casa ha numerosissimi vantaggi. Come accennato in precedenza, infatti, avrete l’ingombro di un solo elettrodomestico che, però, lavorerà per ben due dispositivi. Infatti, dovrete caricare il bucato, avviare il lavaggio e, al suo termine, partirà direttamente la fase di asciugatura. Nessuna doppia fatica quindi.

Questi dispositivi sono comunque energivori al pari degli altri elettrodomestici. pertanto, è bene sapere come comportarsi per non incappare in bollette salatissime. Innanzitutto, la prima cosa da fare avviene all’atto dell’acquisto. Meglio optare per dispositivi di nuova classe energetica A. Inoltre, sarebbe meglio evitare di procedere sempre alla fase di asciugatura, almeno quando il tempo esterno permette di asciugare il bucato all’aria aperta.

Ovviamente, vi consigliamo di avviare tutti i programmi, ove possibile, durante le fasce orarie più economiche in modo da ottimizzare i consumi in base ai costi minori. Infine, vi sembrerà strano, ma è proprio così, il nostro consiglio è quello di utilizzare prodotti professionali per il lavaggio del bucato ed evitare prodotti che vengono acquistati solo perché molto più economici degli altri. Sarebbe un errore davvero imperdonabile.