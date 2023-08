Fasce orarie contatore, se lo regoli perfettamente non paghi nulla | Controlla subito

Una delle questioni fondamentali di questo periodo di forte crisi economica e sociale è l’ottenimento del risparmio in bolletta.

Certo, il Governo precedente ha istituito una misura di sostegno al reddito dedicata proprio alle fatturazioni dei consumi dell’energia e quello attuale l’ha prorogata, ma le famiglie italiane stentano comunque ad arrivare alla fine del mese. Questo perché, purtroppo, è una situazione che dura, ormai, da moltissimo tempo.

La situazione, poi, secondo le previsioni che ci sono in giro è destinata a peggiorare, almeno per l’ultima parte di questo anno. Insomma, non c’è da sorridere. Così, le famiglie italiane vanno alla ricerca di metodi per ottenere del risparmio vero, tangibile. In alcuni casi ci riescono, in altri un po’ meno. E lo fanno attraverso dei trucchetti.

Questi ultimi sono anche semplici e veloci da mettere in pratica. E, soprattutto per quanto riguarda l’energia elettrica, ce ne sono davvero tantissimi. E c’è qualcosa che può aiutare, ma di cui non si conoscono le reali possibilità. Dovete sapere, infatti, che c’è un dispositivo in casa che può andare in soccorso delle economie familiari.

In realtà, basta soltanto saperlo regolare nel modo giusto ed il gioco è fatto. Stiamo parlando del contatore. Per tale motivo, vogliamo parlarvene, in modo che possiate usufruire e godere dei suoi servigi. Basta davvero pochissimo per non pagare praticamente nulla. Pronti a scoprire come fare? Siete curiosi?

Contatore e fasce orarie: basta regolare in questo modo per ottenere la magia di un enorme risparmio.

Come ben sapete, su questo dispositivo, esiste un pulsante in grado di mostrarvi il vostro codice cliente, la fascia oraria ed il consumo di quel preciso istante ed i consumi relativi ad ogni fascia oraria. Insomma, grazie ad esso ci si può regolare benissimo. Come ben sapete, poi, di fasce orarie ne esistono ben tre.

La prima è la Fascia 1, che è quella più costosa, e va dalle 8 alle 19 di ogni giorno feriale. Poi, c’è la Fascia 2, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 di ogni giorno feriale e tutti i sabato dalle 7 alle 23. Infine, c’è la Fascia F3 che insiste dalle ore 23 alle 7, tutti i giorni feriali inclusi i sabato, e per tutta la giornata, di domeniche e durante i giorni festivi.

Questa è la fascia più economica in assoluto, ma per una famiglia media, la fascia migliore risulta essere la F2. Ma per ottenere risparmio vero, tangibile, forte, bisognerebbe portare ben l’80% dei consumi energetici su questa fascia. Certo, sappiamo che non tutte le famiglie hanno le stesse esigenze, ma sarebbe il caso di farci un pensierino. I costi si abbatterebbero di molto.