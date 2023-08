WhatsApp, ecco la rivoluzione: arriva l’intelligenza artificiale

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, non finisce mai di stupire con le sue numerosissime e fantastiche novità.

E parliamo sia di quelle all’interno delle versioni stabili, ovvero quelle che utilizzano tutti gli utenti, sia quelle che sono ancora in fase di test. Quelle che sono già arrivate le si conosce più o meno tutte. Parliamo, ad esempio, della possibilità di inviare videomessaggi brevi, della durata massima di 60 secondi, partendo dallo stesso pulsante utilizzato per inviare i messaggi vocali.

Ma c’è anche la nuova funzionalità che permette di modificare i messaggi inviati ad un quarto d’ora dal loro invio. Questa è una grandissima novità, dato che permetterà a tutti di evitare brutte figure ed anche situazioni davvero imbarazzanti. E come non menzionare quella che rivoluzionerà totalmente le videochiamate di gruppo.

E’ arrivata da poco, infatti, la possibilità di condividere lo schermo. In questo modo, si potranno avviare anche videoconferenze lavorative, mostrando il proprio schermo. Potrete così mostrare a tutti, video, foto, documenti, presentazioni e molto, molto altro ancora. Mentre presentate lo schermo, nessuno vedrà il vostro volto, mentre voi vedrete quello dei partecipanti.

E queste erano le novità già pronte per l’utilizzo massivo da parte dei quasi 3 miliardi di utenti nel mondo. Dovete sapere, però, che ce n’é un’atra, altrettanto fantastica ed utilissima. E vogliamo parlarvi proprio di questa. Una vera e propria rivoluzione all’interno della piattaforma che avrà come traino principale l’Intelligenza Artificiale generativa.

WhatsApp e AI: un connubio perfetto che stravolgerà la piattaforma.

Ebbene sì, l’Intelligenza Artificiale, di cui tanto si parla nell’ultimo periodo, nel bene e nel male, arriverà an che su WhatsApp a portare la sua ventata di novità, freschezza e dinamicità. Come ben sapete, è il cruccio di Meta. Questa, infatti, vuole integrare l’AI in tutti i suoi servizi. E lo farà iniziando proprio dalla sua piattaforma di messaggistica.

Gli utenti, in pratica, avranno a loro disposizione un pratico strumento che permetterà loro di utilizzare l’Intelligenza Artificiale generativa in piattaforma. E tutto ciò servirà per la creazione degli Stickers da inviare durante le conversazioni degli utenti. E gli utilizzatori della piattaforma, potranno farlo partendo da un testo scritto. E verranno proposte diverse soluzioni di stickers.

Al momento, però, è tutto in fase di test e solo all’interno della versione beta per Android. Presto, però, questa versione di test sarà disponibile anche per la versione iOS. Non si sa, però, quando gli utenti della piattaforma si ritroveranno questa fantastica funzionalità all’interno delle versioni stabili. Non ci resta altro da fare che attendere e sperare arrivi presto, anzi prestissimo.