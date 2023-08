250€ risparmiati su luce, acqua e gas con questo trucco: gioia alle stelle | Fallo subito

Il periodo di forte crisi lo si conosce profondamente e sono sempre più famiglie a dover far i conti con gli aumenti assurdi di questi tempi.

Sono, ormai, tre anni che va avanti questa situazione, iniziata a causa della pandemia e rafforzata da quello che è il conflitto tra Russia ed Ucraina. I prezzi della materia energia sono aumentati davvero a dismisura. E l’inflazione la fa da padrona, andando sempre di più, anche a depauperare i conti correnti dove sono custoditi i risparmi degli italiani.

Sono tempi duri che non accennano a terminare. Anzi, le previsioni non sono affatto rosee. Ci si aspetta un nuovo rialzo dei prezzi, di carburanti e materia energia, e una nuova risalita del tasso di inflazione. In sostanza, bisogna ancora stringere i denti ed anche molto. Per ottenere un po’ di risparmio e far rifiatare le finanze, i cittadini mettono in atto dei trucchetti, degli escamotage.

E parliamo soprattutto di quelli che sono i consumi energetici ed i relativi costi all’interno delle bollette di luce, acqua e gas. Sì, bisogna inserire anche le fatturazioni dei consumi idrici, dato che anche questi costi sono lievitati a causa proprio dell’aumento dei prezzi dell’energia che serve per fornire le risorse idriche alle utenze.

Tra i tanti trucchetti in giro, ce n’é uno davvero formidabile che consentirà di avere un corposo risparmio. E proprio di questo vogliamo parlare. Vi racconteremo, per filo e per segno, come far respirare le finanze familiari, ottenendo una forte, anzi fortissima dose di risparmio. Allora, bando alle ciance e vediamo come fare.

Ecco il trucco che vi consentirà di risparmiare ben 250 euro su acqua, gas e luce.

Dovete sapere che l’ambiente dell’abitazione in cui si consuma molto di più è il bagno. Sì, lo sappiamo che stenterete a crederci, ma è proprio così. Iniziamo subito dal riscaldamento. C’è bisogno di un impianto ben funzionante per far sì che questo non sprechi troppa energia. E, ovviamente, anche di infissi nuovi che non facciamo fuoriuscire il calore prodotto all’esterno.

Poi, ci sono delle cattive abitudini che andrebbero riviste. In primis, bisogna stare molto attenti durante le docce. Ma anche quando ci si lava la faccia o i denti. Per non sprecare tantissima acqua, infatti, mentre ci si lava i denti, è bene non lasciar scorrerne troppa. Ma sono soprattutto le docce a far lievitare i costi.

Uno dei trucchi è quello di abbassare la temperatura dell’acqua in modo che la caldaia non consumi tantissimo gas. Inoltra, bisognerebbe diminuire il tempo di permanenza sotto la doccia. Bisognerebbe fare docce di soli 5 minuti anziché 7. Infine, se proprio volete avere un forte risparmio, il consiglio è quello di installare un impianto solare termico. Questo azzererà i costi per ottenere l’acqua calda di cui ha necessità la famiglia.