Termostato, metti questa temperatura e finalmente puoi risparmiare: fallo subito

Per risparmiare sulla bolletta di luce e gas ogni mese, prova questi accorgimenti per regolare adeguatamente la temperatura della tua abitazione.

Regolare la temperatura di una casa o di una stanza a 19 gradi utilizzando un termostato o un cronotermostato è una pratica essenziale per mantenere un ambiente confortevole e ottimizzare i consumi energetici. Una temperatura di 19 gradi è generalmente considerata piacevole durante la stagione fredda, ma è importante capire come impostarla correttamente per massimizzare il comfort e risparmiare energia.

I termostati e i cronotermostati moderni offrono diverse funzioni e opzioni di programmazione che consentono agli utenti di controllare efficacemente la temperatura degli ambienti. Ecco alcuni passaggi da seguire per regolare la temperatura a 19 gradi utilizzando questi dispositivi:

Imposta il termostato: assicurati che il termostato sia impostato sulla modalità “Riscaldamento” e che sia acceso; seleziona la modalità: controlla se il termostato offre diverse modalità di funzionamento, come “Manuale” o “Programmazione”. Scegli la modalità che meglio si adatta alle tue esigenze; imposta la temperatura desiderata: utilizzando i tasti o il display del termostato, imposta la temperatura desiderata a 19 gradi Celsius.

Programma orari: se il termostato ha una funzione di programmazione, puoi impostare gli orari in cui desideri che la temperatura sia mantenuta a 19 gradi. Ad esempio, durante le ore diurne quando sei a casa e attivo, e leggermente più bassa durante la notte o quando sei via; considera le variazioni: durante il giorno, la temperatura esterna può variare. Alcuni termostati intelligenti possono adattarsi a queste variazioni regolando automaticamente la temperatura interna per mantenere costante il comfort.

Anche le esigenze personali sono importanti

Monitora il consumo energetico: alcuni termostati forniscono informazioni sul consumo energetico. Utilizza queste informazioni per ottimizzare le tue impostazioni e ridurre il consumo di energia senza compromettere il comfort; mantenimento e sostituzione: verifica periodicamente che il termostato funzioni correttamente. Cambia le batterie se necessario e considera la sostituzione con modelli più avanzati che offrono funzionalità di controllo remoto e programmazione intelligente.

Sfrutta le funzionalità avanzate: alcuni cronotermostati possono essere controllati tramite app mobile o collegati ad assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant. Queste funzionalità avanzate possono offrire un controllo ancora maggiore sulla temperatura e consentirti di regolare le impostazioni anche quando sei lontano da casa; adatta alle preferenze personali: ogni persona ha preferenze diverse riguardo alla temperatura. Sebbene 19 gradi possano essere una buona base, sentiti libero di regolare leggermente la temperatura in base alle tue preferenze personali.

Pertanto, regolare la temperatura di una casa o di una stanza a 19 gradi utilizzando un termostato o un cronotermostato richiede una buona comprensione delle funzioni del dispositivo. Imposta la temperatura desiderata, programma gli orari in cui vuoi mantenerla e sfrutta le funzionalità avanzate per ottimizzare il comfort e risparmiare energia.