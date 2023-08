Fotovoltaico, arriva il bonus fino a 96.000€: elettricità gratis dentro casa tua

Il PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) prevedere numerose misure atte ad incentivare la rivoluzione ecologica richiesta dalla UE.

Tra le tante misure, ci sono quelle legate agli incentivi che riguardano l’installazione degli impianti fotovoltaici. Grazie all’ultima Legge di Bilancio, è arrivato il Bonus Fotovoltaico 2023. In realtà, possiamo definirlo un contenitore grande in cui ci sono ben tre misure diverse di sostegni ed agevolazioni per i cittadini italiani.

E queste sono il Superbonus al 90%, l’Ecobonus al 50% e IVA agevolata al 10%. Insomma, tre importantissime opportunità che, a fronte di una spesa non proprio economica, consentono di ottenere un risparmio fino al 90% dei soldi sborsati. Un vantaggio niente male, non credete? Soprattutto se si pensa al futuro.

E quando si parla di quest’ultimo, non si intende solo il futuro del nostro Pianeta, argomento peraltro importantissimo, ma anche il futuro economico delle famiglie. Queste, infatti, grazie al Bonus in questione, saranno in grado di ottenere un risparmio enorme in bolletta. Possiamo finanche dire che l’elettricità arriverà praticamente gratis in casa.

Vediamo, allora, tutte e tre le misure di cui vi abbiamo dato cenno in precedenza. Le prenderemo in esame in modo che possiate farvi un’idea di ciò a cui potreste andare incontro nel momento in cui doveste decidere di virare verso questi impianti fotovoltaici. Sarebbe un peccato perderà questa opportunità, lasciare che il treno passi senza prenderlo al volo.

Ecco il nuovo bonus fotovoltaico: un’opportunità 96 mila volte importante.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il bonus in questione si divide in tre. La prima opzione di queste è il Superbonus 90% che, poi, è anche quella maggiormente conveniente. C’è tempo fino al 31 dicembre. E’ questo, infatti, il limite temporale per sostenere le spese per le quali chiedere il rimborso. Altra condizione importantissima è avere un ISEE sotto la soglia dei 15 mila euro. Infine, la spesa massima per accedere a questo bonus è 48000 euro.

La seconda opzione è l’Ecobonus 50%. Si parla, attenzione di detrazioni fiscali. I lavori devono terminare entro il 31 dicembre 2024 e la cifra massima spesa dovrà essere 96 mila euro. Attenzione, poiché si tratta di detrazioni fiscali, queste possono essere dilazionate in massimo dieci anni. Possono usufruirne tutti coloro che sono soggetti all’IRPEF e non solo i proprietari, ma anche locatari ed usufruttuari degli immobili.

Non c’è alcuna differenza, poi, tra persone fisiche e persone giuridiche o Istituti Autonomi di Case Popolari. Attenzione, però, perché i pagamenti devono avvenire tramite bonifici parlanti in cui viene indicata tale normativa. Inoltre, è imprescindibile la Dichiarazione di un tecnico che attesti che i lavori rispecchino tutti i requisiti richiesti, la attestazione della prestazione energetica e la comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori con la descrizioni dei lavori sostenuti e l’APE. Per quanto riguarda l’IVA agevolata al 10%, questa è per tutti coloro che vogliono accedere al bonus.