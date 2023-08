Bancomat, quando ritiri attento a questo dettaglio: se non lo fai succede un casino

Nonostante la rivoluzione digitale in atto per quanto riguarda i servizi bancari, sono ancora tanti gli utenti che prelevano ai Bancomat.

Come ben sapete, sono tante le filiali fisiche presenti sul territorio che stanno chiudendo. E ciò perché la politica aziendale dei vari Istituti di credito è volta all’accorpamento di alcune e alla sostituzione di altre con quelle che saranno il futuro dei rapporti con le banche, ovvero le filiali digitali. La situazione è molto simile quando si parla di sportelli Bancomat.

E’ dal 2012 che stanno chiudendo ed in quest’ultimo periodo ne sono stati dismessi parecchi. Pensate che in 11 anni sono spariti la metà dei Bancomat. Ed è una situazione davvero tragica per chi è rimasto ancora saldamente ancorato al contante, per chi ricusa la modernità. Parliamo di tutt quelle persone che per un motivo o un altro hanno difficoltà ad usare i servizi tech offerti dalle Banche.

E questi utenti sono costretti a vere e proprie migrazioni per raggiungere il proprio scopo, ovvero tenere tra le mani il denaro contante per i loro acquisti. C’è da dire che hanno anche paura di eventuali truffe ai loro danni quando utilizzano le carte per pagamenti nei negozi fisici o in quelli online. Ovvio, però, che di raggiri ne sono pieni anche gli sportelli Bancomat.

Ma questa è tutta un’altra storia. Infatti, vogliamo porre l’accento su qualcos’altro che, però, porta guai seri agli utenti. Bisogna stare molto, ma molto attenti quando si procede ad un prelievo di contante. Basta una, anche minima, distrazione per far sì che accada un vero e proprio casino. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta.

Attenzione durante i prelievi Bancomat, altrimenti sono guai.

Come abbiamo avuto già modo di sottolineare, non vogliamo parlare di truffe e raggiri vari. Ma ci occuperemo di un altro argomento, anch’esso molto importante e che riguarda coloro che prelevano. Molto spesso, infatti, capita che per una distrazione, non si recuperino i soldi che il Bancomat eroga e, spesso, capita che ci si allontani senza.

Come ben sapete, tutti gli utenti hanno 30 secondi prima che lo sportello ritiri nuovamente le banconote non prelevate. Basta una telefonata ed il gioco è fatto. Ci si allontana ed i soldi sono li ad attendere. E sono due le cose che possono accadere. la prima è che lo sportello, passato il tempo, li ritiri e si abbiano nuovamente in disponibilità sul conto.

La seconda cosa che può accadere, riguarda altre persone. Infatti, magari, queste si sono accorte della dimenticanza, prendono i soldi in tempo e vanno via. Cosa fare in questi casi? In realtà, il miglior comportamento è, senza dubbio, quello di entrare in filiale, se ancora aperta, e informare dell’accaduto.

E se lo sportello non è funzionante?

Beh, in questo caso, bisognerà sempre aspettare i 30 secondi canonici. E, a volte, anche un po’ in più. Questo perché potreste essere vittime di una truffa e i malviventi attenderanno che vi allontaniate per prendere i vostri soldi. Altre volte, però, lo sportello è davvero non funzionante. In questo caso, non perdetevi d’animo. Vi basterà contattare la banca tramite call center o entrare all’interno della filiale ed i soldi verranno rimborsati.