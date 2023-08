Acqua calda a costo zero, finalmente saluti le bollette: avrai sempre tutto gratis così

L’acqua calda è qualcosa di indispensabile all’interno delle abitazioni di tutte le famiglie italiane, sia per la doccia che per altri scopi.

Come ben sapete, però, produrla è dispendioso. Ne sanno qualcosa tutti quelli che posseggono uno scaldabagno elettrico o una caldaia. Nel primo caso, le bollette dell’energia elettrica risulteranno un vero e proprio salasso. Nel secondo, invece, saranno quelle del gas a far strabuzzare gli occhi. Specialmente in questi momenti di crisi.

Conosciamo tutti cosa sta accadendo. La crisi economica e sociale è dilagante, l’inflazione è altissima e per tutto ciò non si prevede una fine. Anzi, le previsioni sono tutt’altro che rosee. Ciò porta i prezzi di beni e servizi alle stelle ed anche le bollette hanno subito dei rincari davvero enormi. Per fortuna che i Governi che si sono succeduti in questi anni hanno immesso il Bonus Bollette.

Grazie ad esso, infatti, sono tantissime le famiglie in difficoltà economica che riesco a far respirare le proprie finanze. Fatta questa digressione, seppur importante, bisogna ritornare a quello che è l’argomento principale. Ovvero, parliamo della produzione di acqua calda e dei suoi costi enormi, dovuti ai rincari energetici.

Dovete sapere, però, che esistono dei metodi che vi consentiranno di raggiungere il vostro scopo senza dover cacciare un soldo. Avrete a disposizione l’acqua calda praticamente a costo zero. Non avrete più bisogno del gas. Potrete anche spegnere la vostra caldaia. Sì, avete capito benissimo. E’ qualcosa di veramente eccezionale.

Ecco come produrre l’acqua calda dicendo addio a caldaia e gas ed anche alle bollette altissime.

E per farlo, però, bisognerà realizzare degli impianti tecnologicamente nuovi ed avanzati. Ed oltre alla produzione dell’acqua calda, serviranno anche a riscaldare la vostra abitazione. Ecco perché potrete dire addio alle bollette. Le vostre finanze ringrazieranno tantissimo. Stiamo parlando delle pompe di calore a cui va aggiunto un serbatoio in cui accumulare l’acqua.

Basterà un boiler che verrà alimentato proprio dalla pompa di calore e servirà sia per l’acqua calda che serve per la doccia sia per riscaldare gli ambienti durante la stagione invernale al posto della caldaia. E dovete sapere, che i consumi saranno quattro volte minori rispetto a quelli a cui si è abituati, soprattutto nell’ultimo periodo.

In più, nel caso in cui doveste avere la possibilità, economica e logistica ovviamente, potrete sempre optare per un impianto solare termico a cui abbinare sempre il serbatoio che abbiamo menzionato poc’anzi. Insomma, due metodi innovativi che, dopo un investimento iniziale, daranno sicuramente i propri frutti e vi faranno risparmiare un botto.