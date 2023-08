TV, finalmente puoi risparmiare mettendola così: una svolta per le tue tasche

Hai la TV sempre accesa in casa? Forse è bene conoscere e adottare alcuni piccoli accorgimenti, utili a risparmiare sulla bolletta energetica.

Ecco alcuni consigli per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica quando hai la televisione spesso accesa: utilizza una TV efficiente dal punto di vista energetico: quando acquisti una nuova TV, cerca modelli con etichetta energetica A++ o superiore. Le TV a LED e OLED tendono ad essere più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai modelli più vecchi a plasma o LCD.

Regola la luminosità e il contrasto: riduci la luminosità e il contrasto del televisore al livello più basso possibile senza compromettere la qualità dell’immagine. Questo può aiutare a ridurre il consumo di energia; imposta lo spegnimento automatico: molte TV consentono di impostare un timer per lo spegnimento automatico dopo un certo periodo di inattività. Assicurati di attivare questa funzione in modo che la TV si spenga automaticamente se non viene utilizzata per un po’ di tempo.

Disattiva le funzionalità non necessarie: molte TV hanno funzioni extra come il motion smoothing o il controllo vocale, che possono aumentare il consumo energetico. Se non le utilizzi spesso, disattivale; scegli modalità di risparmio energetico: la maggior parte delle TV offre modalità di risparmio energetico che riducono il consumo di energia. Queste modalità riducono la luminosità e l’elaborazione dell’immagine, ma possono essere utili quando stai guardando contenuti meno impegnativi.

Spegni completamente invece di mettere in standby: quando smetti di guardare la TV, spegnila completamente invece di lasciarla in modalità di standby. Anche in standby, la TV continua a consumare energia; utilizza una ciabatta con interruttori: collega la TV e tutti i suoi dispositivi correlati (come lettori DVD, console di gioco, soundbar, ecc.) a una ciabatta con interruttori individuali. In questo modo, puoi spegnere completamente tutti i dispositivi quando non sono in uso per evitare il consumo in standby.

Basta davvero poco

Controlla la durata del tempo di utilizzo: cerca di limitare il tempo trascorso davanti alla TV quando non è necessario. Questo non solo ridurrà il consumo energetico, ma potrebbe anche avere benefici sulla tua salute e benessere generale.

Infine, sfrutta la luce naturale: se possibile, posiziona la TV in una stanza dove puoi sfruttare la luce naturale durante il giorno. In questo modo, potrai ridurre l’illuminazione artificiale e, di conseguenza, il consumo energetico.

Considera l’installazione di una lampadina a LED o a risparmio energetico: se la tua stanza è scarsamente illuminata, potresti considerare l’installazione di una lampadina a LED o a risparmio energetico per ridurre il consumo energetico dell’illuminazione supplementare. Seguendo questi suggerimenti, puoi ridurre il consumo energetico della tua TV e risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica.