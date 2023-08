Scoperte, questo manoscritto non si riesce a tradurre: potrebbe cambiare il mondo

Un manoscritto misterioso da anni mette in scacco archeologi e accademici, esperti di lingue antiche e glottologi. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Chi non vorrebbe essere come Indiana Jones? Cappello sulla testa, frusta/lazo in mano, pistola alla cintura e soprattutto tante, ma davvero tante avventure da vivere coi mezzi più spericolati. In realtà il mestiere dell’archeologo, reso quanto mai popolare da Indiana Jones, è immensamente più noioso: si tratta, la maggior parte delle volte, di spennellare per ore, giorni e settimane intere zone di scavo, alla ricerca di minuscoli frammenti di ossa, vasi e altri resti della presenza umana. In Italia c’è poi anche la beffa di essere pagati con partita iva a pochi spiccioli all’ora, una continua umiliazione.

Però ogni tanto può capitare la scoperta del secolo che rivoluziona un po’ tutto; anche nel mondo reale un momento ‘alla Indiana Jones’ può legittimamente capitare ed è una vista mirabile, bellissima. Scoprire qualcosa di mai scoperto prima d’ora, una gemma tra le gemme. Merita tutta la nostra indefessa e assidua attenzione, c’è poco da fare.

Di che cosa si tratta, nel caso in questione? Quali tesori sono stati rinvenuti? Ci stiamo riferendo stavolta a un libro assai strano, diciamo pure ‘bizzarro’. Un’opera imperscrutabile, della quale ancora non è stato svelato il mistero. Un manoscritto misterioso, è il caso di scriverlo. Si tratta del libro di Voynich.

Il libro – sul quale si hanno poche notizie certe – fu ritrovato negli Stati Uniti e redatto nel XV secolo, in tarda epoca medievale. Oggigiorno viene conservato presso la biblioteca di Yale; è dunque rimasto negli USA. La datazione al carbonio lo colloca tra il 1404 e il 1434, vergato con caratteri latini.

Perchè il manoscritto di Voynich è così ‘misterioso’?

Ma perchè il manoscritto è così strano? Si tratta di un volume di 240 pagine raffigurante una collezione di parole, caratteri inventati e raffigurazioni di sapore occultista che nessuno riesce a decifrare. L’intero libro è un gigantesco enigma, un’opera scritta con caratteri cifrati che nessuno riesce a comprendere.

L’unica certezza finora ottenuta è come il manoscritto raffiguri diversi riti esoterici; sono infatti presenti disegni fantastici e mostruosi raffiguranti la botanica, le donne e le stelle. Anche oggigiorno, con l’ausilio delle moderne tecnologie, il manoscritto rimane ‘inattaccabile’, un vero enigma.

Tra le tante – fantasiose – opinioni compare chi ritiene che sia stato redatto dal filosofo empirico Roger Bacon, chi lo attribuisce a nientemeno che Leonardo da Vinci e chi lo ritiene un’opera della setta eretica dei catari. Tutte illazioni, tutte costruzioni di fantasia: il manoscritto è e rimane un enigma.