Condizionatore addio, ecco le alternative economiche: rimani fresco e spendi pochissimo

Le estati italiane sono diventate, purtroppo, nel corso del tempo, sempre più calde a causa del riscaldamento globale in atto.

Ebbene sì, negli ultimi anni, non esistono più quelle estati piacevoli, di quando si era piccoli. Certo, il caldo non mancava di far sentire la sua voce grossa, ma si riusciva a respirare. Ultimamente, invece, le giornate, ed anche le notti, sono diventare afose. L’aria è irrespirabile e aumenta sempre di più quella sensazione di disagio fisico.

In pratica, si percepisce ancora più caldo di quanto riportato dai termometri. Per rinfrescarsi, ora, c’è il condizionatore. Basta un clic sul suo telecomando o un comando dall’App sul proprio smartphone ed il gioco è praticamente fatto. Si accenderà ed in pochissimo tempo, l’abitazione sarà una vera e propria oasi di pace e di benessere.

Tutto il corpo ringrazierà, si ritemprerà e si è più avvezzi a rilassarsi. Insomma, si può certamente dire che la loro invenzione sia stata una vera e propria manna dal cielo. Sì, la sua invenzione. C’è da dire, però, che, purtroppo, questi dispositivi elettronici, orami onnipresenti nelle abitazioni, sono molto, ma molto energivori.

Hanno un consumo di energia talmente alto che si potrebbe definirli veri e propri vampiri. E quando arrivano le bollette sarà una vera e propria mazzata tra capo e collo. Dovete sapere, però, che ci sono delle validissime alternative ai condizionatori. E queste vi permetteranno di avere un risparmio davvero enorme. Vediamo insieme quali sono.

Ecco due alternative al condizionatore da tenere bene in considerazione: risparmio assicurato.

Ed oltre al risparmio, otterrete comunque il refrigerio sperato. Certo, ci sono dei trucchetti per riuscire a risparmiare non rinunciando al condizionatore. Ma questa è totalmente un’altra storia. Noi vogliamo offrirvi quelle che sono le due alternative migliori. Siamo sicuri che, dopo averle conosciute, direte addio al condizionatore in casa.

La prima alternativa in assoluto che, poi, risulta anche essere quella maggiormente economica è senza dubbio il ventilatore. Pensate che uno grande, a piantana, arriva a consumare, per ben 12 ore consecutive, solo 1 euro in una giornata. Ma ne esistono diversi tipi, come quello da parete e quello a colonna. Ed alcuni di questi sono ancora più economici.

La seconda alternativa al condizionatore è rappresentata dal raffrescatore. Alla massima potenza consuma solo 960 watt all’ora, quindi molto meno del condizionatore e grazie alla nebulizzazione dell’acqua riesce anche a far scendere la temperatura interna dell’abitazione. Il consumo di acqua è stimato a 30 litri all’ora.