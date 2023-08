Carta di credito, arriva la truffa che te la svuota: ecco come difendersi

Ultimamente tutti i cittadini italiani stanno sperimentando un maggiore utilizzo delle proprie carte di credito per i loro acquisti.

Ciò è dovuto anche e soprattutto, oltre il dilagare degli store online, anche all’obbligo del Pos. Tutti i commercianti devono consentire ai propri clienti se pagare i loro acquisti in contanti o con le loro carte, bancomat, di credito o di debito che esse siano. Insomma, da giugno dello scorso anno nessun esercente può tirarsi indietro.

E da poco meno di due mesi, quest’obbligo è arrivato anche per i tabaccai. Come ben saprete, c’era una deroga all’obbligo che è decaduta lo scorso 25 giugno. E nel caso in cui dovessero rifiutare la transazione elettronica, è prevista una sanzione pecuniaria di 30 euro alla quali si andrà ad aggiungere il 4% del valore del pagamento rifiutato.

Il pagamento elettronico è davvero comodo. E’ facile, veloce e consente di non doversi portare con sé tanto contante. Poi, per le transazioni contactless al di sotto dei 30 euro, non c’è bisogno neanche di inserire il Pin della carta o firmare la ricevuta. Si riduce, così, anche il rischio di furto di denaro contante.

Purtroppo, però, il pericolo è dietro l’angolo. E bisognerebbe restare in allerta sempre e comunque. Sì, perché le truffe relative alle carte sono all’ordine del giorno. E, soprattutto di questi periodi, accadono ancor più di frequente. Son tempi di ferie, di vacanze, di relax. Ed è il periodo più propizio per tutti i truffatori che ci sono in giro. Vediamo, allora, come bisogna difendersi.

Carte di credito: riconoscere il pericolo salva la vita ed anche il conto in banca.

Fino ad ora, sono oltre 3 milioni coloro che hanno avuto a che fare con una truffa o un tentativo di truffa ai danni delle proprie carte. E dovete sapere che in vacanza questo rischio aumenta in maniera esponenziale. Per questo motivo, sarebbe un bene capire come riconoscere un raggiro e come evitarlo. E bisogna farlo soprattutto se si decide di trascorrete i propri giorni di ferie all’estero. Iniziamo subito.

Innanzitutto, il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di non tenere mai, allo stesso posto, la vostra carta ed il suo relativo Pin. In caso di furto, sarebbe un gioco da ragazzi per i malviventi, non credete? Nel caso in cui si diventa vittime dei truffatori e doveste accorgervi che sul vostro conto ci sono stati dei movimenti non fatti da voi, dovrete subito contattare la vostra Banca.

Potrete farlo telefonicamente, ma anche attraverso l’applicazione dedicata presente sul vostro smartphone. Dovrete chiedere di bloccare la carta e ricordate che sarete rimborsati. L’importo massimo non rimborsabile sarà di 50 euro. Tutto il resto rientrerà a pieno nelle vostre disponibilità. Infine, per evitare spiacevoli sorpresa, vi consigliamo di tenere sempre sotto controllo i movimenti della vostra carta tramite app anche dopo il ritorno dalle vacanze!