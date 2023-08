Bollette alle stelle, è la doccia che ti frega: metti in pratica questi trucchi

Quando si parla di bollette alte, soprattutto in questo periodo, si da la colpa sempre agli elettrodomestici che sono presenti in casa.

E potremmo dire che è giusto così, dato che sono tutti altamente energivori nonostante il loro sia un aiuto validissimo all’interno delle abitazioni. Basti pensare a lavastoviglie e lavatrici che hanno tempi di lavaggio dimezzati rispetto a quello a mano. Inoltre, consumano meno acqua. Per non parlare, poi, dei forni all’interno delle cucine.

Che siano forni statici o a microonde non fa alcuna differenza. Consumano tantissimo. Ed anche i frigoriferi. L’elenco sarebbe troppo lungo da completare. E, poi, ci sono anche quelli che consumano nonostante non li si utilizzi. Sì, perché anche da situazione di standby continuano a succhiare energia. E, poi, ci si accorgerà in bolletta del loro comportamento da vampiri.

Certo è che non ci sono solo gli elettrodomestici a consumare tantissimo. Pensiamo anche ai riscaldamenti e alle caldaie. Pesano come un macigno sulle bollette del gas. E c’è da dire che esiste anche un’altra cosa che frega tutti gli utenti, sia in estate che in inverno. Ebbene sì, stiamo parlando della doccia.

E’ un’abitudine ottima e non vi diremo mai di non farla. Purtroppo, però, bisogna sapere che anche un’abitudine salutare e di buon vivere comune, ha un costo che in bolletta si fa sentire e non poco. Detto ciò, vi diciamo che esistono dei rimedi per ovviare al problema. Esistono dei trucchetti semplici e veloci da mettere in pratica che salveranno le vostre tasche.

Trucchi sotto la doccia: in questo modo abbasserete le bollette.

Potreste sicuramente obiettare che la doccia non è come il bagno in vasca e c’è minor consumo di acqua, soprattutto quella calda. E non potremmo che darvi ragione. Dovete sapere, però, che c’è qualcuno che consuma tantissima acqua calda e, oltre ad avere un costo all’interno delle bollette della fornitura di energia idrica, questo utilizzo smodato pesa anche su quella del gas.

Sì, avete capito benissimo. E tutto dipende dal dispositivo utilizzato per la sua produzione, ovvero la caldaia. Più acqua si consuma e maggiore è il lavoro svolto dalla caldaia e, quindi, maggiore è il consumo che si traduce in costi alti in bolletta. Meglio, non sprecare quindi tanta acqua calda. Magari quando non serve, chiudete l’acqua e riapritela al bisogno.

L’altro trucchetto che vi servirà ad abbattere i costi è molto semplice, ma consente di risparmiare ben 190 euro a famiglia all’anno. Non è assolutamente una cifra di poco conto, non credete? Si tratta di abbassare di soli 3 gradi centigradi la temperatura dell’acqua e di ridurre il tempo di permanenza sotto la doccia a 5 minuti.