WhatsApp, finalmente la svolta: potrai usarlo anche così

Di novità riguardanti la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, WhatsApp, ce ne sono davvero tantissime in giro.

E parliamo sia di quelle arrivate all’interno delle versioni stabili sia di quelle che sono ancora all’interno di quelle beta che, presto, arriveranno per tutti. Ne abbiamo parlato ampiamente nelle settimane e nei giorni scorsi. Questo 2023 è stato davvero generoso per tutti gli utenti che frequentano ed utilizzano abitualmente la piattaforma.

E vi assicuriamo che sono ancora tantissime le funzionalità che arriveranno fino alla fine dell’anno. Gli sviluppatori sono sempre al lavoro per migliorare l’esperienza di utilizzo degli utenti ed aumentare il livello di sicurezza e di tutela della privacy. Insomma, è una piattaforma davvero sicura. Tra le tante novità arrivate, non possiamo non menzionare la possibilità di modificare i messaggi.

E’ una cosa richiesta tempi addietro da tutti gli utenti. E, ora, hanno la possibilità di farlo fino a 15 minuti dopo l’invio. Ciò eviterà numerosissimi problemi e brutte figure a tutti. Ed ancora, è da poco arrivata una nuovissima funzionalità che molti hanno definito una copia di un’altra piattaforma. Parliamo del competitor Telegram.

La funzionalità in questione è il videomessaggio istantaneo. SI può utilizzare alla stregua dei messaggi vocali e può durare fino a 60 secondi. C’è, però, una svolta nell’utilizzo della piattaforma che renderà felici tantissimi utenti. Anche questa era richiesta a gran voce da tutti. Finalmente, si potrà utilizzare WhatsApp anche in questo modo.

Utenti super felici: uno svolta attesa, ma inaspettata di WhatsApp.

Ebbene sì, dopo un gran parlare negli ultimi mesi, finalmente gli sviluppatori hanno deciso. Già alla fine dello scorso anno era arrivata all’interno della versione Beta di Android. I test sono andati avanti per lungo, anzi lunghissimo tempo. Ciò è avvenuto per poter migliorare alcuni aspetti cruciali, fondamentali, dopo le tantissime segnalazione inviate dai beta tester.

Basti pensare che nella prima versione Beta, la conversazione era a tutto schermo e bisognava tornare indietro per cliccare su altre chat. Questo problema è stato risolto col tempo e dopo ben tre mesi, i tester son riusciti a navigare tra le varie chat anche mentre scrivevano ad un interlocutore. Insomma, c’è stato uno studio molto certosino affinché niente fosse lasciato al caso.

E potremmo aggiungere che è sempre così. Ed allora, finalmente, dopo tantissima attesa, WhatsApp potrà essere utilizzato in un altro modo. In pratica, quest’ultimo si aggiungerà agli altri 1000. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare la piattaforma sui tablet. Sono tantissimi gli utenti che hanno tirato un sospiro di sollievo. E moltissimi sono quelli che stanno facendo i salti di gioia.