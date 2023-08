Tv, se non riesci a vederla in questo modo fai così: trucco infallibile

Cosa fare quando la tv non funziona o la qualità dell’immagine è bassa? Vediamo insieme alcune possibili soluzioni.

C’ è poco da discutere, da brontolare, da protestare: nonostante la pervasività di Tik Tok, l’ubiquità di Youtube e la proclamata vittoria di Netflix sui cinema e le rivendite di videonoleggio, la televisione rimane il medium più utilizzato e diffuso. Non importa quanto povera, malridotta, tecnofoba sia la casa che si visita; vi si ritroverà sempre un apparecchio televisivo in salotto, pronto ad essere acceso. La tremenda pervasività della televisione tradizionale sopravanza ogni cosa, facilmente assimila i medium più giovani, più spavaldi. Tutti, anche i più acerrimi nemici del capezzolo di vetro, nella definizione di Stephen King, guardano la televisione.

E che immenso fastidio, quale turbamento della normalità avviene quando la televisione non funziona? I canali non sembrano assegnati correttamente, l’immagine ‘sfarfalla’, i colori sembrano svanire. A volt è il caso di un black out, altre volte di un problema di approvvigionamento elettrico; tutt’altro che rare eventualità in quest’estate torrida del 2023, dove le carenze (gravi) del sistema energetico italiano riaffiorano prepotentemente.

Però altre volte i problemi appaiono connessi alla televisione stessa. Proviamo a vedere insieme qualche soluzione.

Il problema più diffuso è il cosiddetto ‘effetto mosaico‘, quando i canali TV appaiono potentemente disturbati. Forse una delle problematiche più diffuse e, nel contempo, più fastidiose.

Quale potrebbe essere la causa? Un segnale debole è la prima – possibile – soluzione. Occorre lavorare allora a migliorare la ricezione dell’antenna TV dell’ormai ‘famoso’ digitale terrestre. Si può fare ad esempio una verifica con le impostazioni della televisione o del decoder. Vi troverete a questo proposito un apposito pannello.

Un’altra possibile causa – banale, ma occorre menzionarla – potrebbe essere semplicemente il cattivo tempo; quando piove o imperversa comunque il maltempo è naturale che il segnale parta o la televisione funzioni male. Ricordiamo a questo proposito che, in caso di fulmini, è preferibile chiudere l’apparecchio e staccare i cavi.

Quando la televisione ‘sfarfalla’, le possibili cause

Vi sono poi casi correlati al collegamento Internet che ‘salta’; quando ciò avviene è connesso al quadro elettrico che si oscura. L’immagine se ne va e poi ritorna; un problema grave e assai fastidioso.

In questi casi occorre controllare i cavi o verificare che la corrente sia normalmente operativa. Vi potrebbero essere problemi di erogazione dell’energia elettrica.

E’ anche un buon consiglio procedere a un reset del software del decoder o della tv stessa; potrebbero esservi infatti problemi col firmware. Utile anche verificare se nella casa si hanno involontariamente disposto elementi che disturbano il segnale televisivo.