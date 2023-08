Risparmio energetico, ti basta fare così per tenere i soldi nella tua tasca: ci metti 10 minuti

Mentre la crisi economica che, ormai, attanaglia da tempo tutte le famiglie italiane non accenna a fermarsi, c’è chi cerca il risparmio.

O meglio, tenta di ottenerlo. E lo fa tenendo d’occhio tutti i prezzi relativi ai beni ed ai servizi. Insomma, si cerca di essere maggiormente oculati nella scelta dei prodotti da utilizzare in cucina, degli indumenti da indossare. Ed anche quando si parla di servizi, si va alla ricerca di quello maggiormente conveniente a livello economico.

Per non parlare, poi, degli aumenti che ci sono stati sulle bollette energetiche. Che siano quelle relative al consumo di gas o quelle relative al consumo di energia elettrica, non fa alcuna differenza. Gli italiani si sono ritrovati a dover pagare tanti soldini alla fine del periodo di fatturazione. Certo, ci sono state delle misure di sostegno al reddito.

Basti pensare a quello che è il Bonus bollette che è riuscito a far respirare le finanze delle famiglie con problemi economici. Il Governo precedente ha istituito tale misura, allargandone, poi, la platea e quello attuale lo ha riproposto per la gioia di tutti gli italiani. Dovete sapere, però, che ci sono alcuni accorgimenti da prendere per ottenere del risparmio.

Ebbene sì, potremmo definirli dei veri e propri trucchetti da mettere in pratica che consentiranno a tutti di dar respiro al proprio portafogli. Ed eccoci qui, a parlarvene. Sono dei comportamenti da tenere che faranno tornare il sorriso a tutti. Vediamoli insieme, perché siamo sicuri che ci ringrazierete davvero tantissimo.

Ecco cosa fare per ottenere risparmio energetico ed economico: risolverete tutto in pochissimo tempo.

Innanzitutto, vi diciamo che sono consigli di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Partiamo subito dal primo che riguarda la doccia e vi farà risparmiare ben 252 euro all’anno. Una cifra davvero stratosferica. E per ottenere questo risparmio vi basterà diminuire di due minuti il tempo di permanenza in doccia, da sette a cinque, ed impostare una temperatura dell’acqua più bassa.

Passando, ora, agli elettrodomestici, Enea consiglia di avviare lavatrici e lavastoviglie soltanto ogni due giorni e non ogni giorno. In questo modo, gli euro salvati saranno ben 127. Passando al forno, anche in questo caso bisognerebbe limitarne l’uso. In questo modo, si potranno risparmiare circa 14 euro, una cifra molto simile a quella risparmiata grazie al fuoco dei fornelli basso.

Sì, si risparmieranno circa 12 euro in questo caso. Attenzione particolare va anche rivolta agli elettrodomestici obsoleti. Meglio cambiarli ed acquistarne di nuovi, più efficienti e performanti. Un ultimo sguardo va dato anche alle caldaie. Meglio sostituirle con le pompe di calore elettriche. Ed in questo caso si risparmierebbero circa 400 euro.