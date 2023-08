Scarafaggi, metti questo prodotto in questo punto di casa e salutali per sempre

E’ uno degli incubi peggiori di tutte le famiglie, quello di ritrovarsi con una vera e propria colonia di scarafaggi nell’abitazione.

E’ bruttissimo, alzarsi un mattino e ritrovarsi invasi da questi insetti. E, purtroppo, se non abitate ai poli o sopra i 2 mila metri sul livello del mare, è un’esperienza che potreste fare almeno una volta nella vita. E pensate che riescono anche a sopravvivere all’esplosione della bomba atomica. E’ assurdo, non cedete? Eppure è così!

Dovete sapere, poi, che sono onnivori. Ovvero, mangiano di tutto anche se preferiscono di gran lunga i cibi zuccherini. Attenzione, però, perché non disdegnano neanche di mangiarsi un amico! Sì, ci sono anche casi di cannibalismo. Certo, non tutte le specie vivono all’interno degli edifici, ma ce ne sono alcune e sono davvero fastidiosissime.

In realtà, fanno proprio ribrezzo alla stragrande maggioranza dei cittadini. Detto ciò, va detto che dire loro addio all’interno delle abitazioni si può. Esistono diversi tipi di prodotti che consentono la loro eliminazione. Sono tutti, però, prodotti che nuocciono sia all’uomo sia all’ambiente. Per questo motivo sarebbe meglio utilizzare prodotti naturali.

Ebbene sì, questi insetti che sono resistenti alla bomba atomica, potremmo farli fuori grazie a prodotti naturali anche fai da te. Ed è di uno di questi che vogliamo parlarvi. Basta realizzare questo mix di sostanze naturali e potrete dire loro definitivamente addio. Non ci saranno più e voi potrete vivere nuovamente in maniera serena la vostra abitazione.

Basta questo prodotto naturale per eliminare il problema scarafaggi.

Innanzitutto, bisogna dire che questi esserini non solo danno fastidio e provocano ribrezzo. C’è anche un’altra caratteristica ed è questa che preoccupa maggiormente. Sì, perché sono dannosi per la salute dell’uomo e, quindi, se sono in casa, bisogna stare molto, ma molto attenti. Vediamo, allora, come eliminare la loro presenza con prodotti naturali.

La prima cosa da fare è munirsi di una scodella di metallo. Al suo interno bisognerà mettere tre cucchiai di acido borico e tre cucchiai di zucchero. Fatto ciò, ecco il terzo ingrediente: il latte condensato. La quantità di quest’ultimo sarà di due cucchiai. Mescolate tutti gli ingredienti, fin quando non diventa tutto omogeneo e perfetto.

Infine, mettete il composto creato negli angoli della casa dove, maggiormente, c’è la presenza di questi insetti schifosi. In pratica, bisognerebbe metterlo vicino al frigorifero, all’interno delle dispense ed anche vicino alla spazzatura. Fate molta attenzione, però, perché l’acido borico è nocivo. Quindi create queste trappole in angoli in cui non si sono né i vostri bambini né animali domestici.