Poste Italiane, elimina i tempi di attesa in due secondi: ti basta usare WhatsApp così

Sono molti gli utenti che non conoscono ancora un trucco davvero stupendo che, grazie a WhatsApp, consentirà loro di evitare file alle Poste.

Sì, avete capito benissimo. Potrete dire addio alle interminabile ore di fila dinanzi alle filiali di Poste Italiane. E tutto questo grazie alla piattaforma di messaggistica di Meta, quella più utilizzata al mondo. E, ovviamente, questa applicazione è ampiamente utilizzata anche in Italia. Proprio per questo motivo Poste ha deciso di sfruttarla.

Sappiamo tutti che WhatsApp è in costante aggiornamento e, giorno dopo giorno, arrivano in piattaforma numerosissime nuove funzionalità tutte da conoscere ed utilizzare. Pensiamo alla possibilità di modifica dei messaggi ad un quarto d’ora dal loro invio. Ma bisogna menzionare anche un’altra opportunità davvero fantastica.

Stiamo parlando di quella che sarà la condivisione dello schermo durante le videochiamate. In questo modo, gli utenti potranno condividere file, documenti, immagini, presentazioni, video con tutti coloro i quali fanno parte della chiamata di gruppo. CHi condivide potrà continuare a vedere le immagini degli interlocutori, mentre questi ultimi vedranno soltanto ciò che è condiviso a schermo.

In questa ondata di novità che non finisce mai, c’è anche questa legata alle Poste Italiane che hanno scelto questa piattaforma per offrire un servizio davvero fantastico a tutti i loro utenti. E’ qualcosa che consente a tutti di accedere ai servizi di poste in pochissimi clic senza dover per forza di cose sorbirsi file enormi.

Poste Italiane: mai più attese grazie WhatsApp.

E’ un trucchetto davvero semplice da mettere in pratica. In questo modo salterete le lunghissime file dinanzi alle filiali di Poste Italiane. In pratica, potrete prenotare un appuntamento alle poste, richiedendo il biglietto saltafila direttamente all’interno della piattaforma di messagistica di proprietà di Meta. Ovviamente, la prima cosa da fare è salvare un numero di telefono in rubrica.

Ed il numero in questione è 3715003715. Ora, non dovrete fare altro che entrare all’interno dell’applicazione sul vostro smartphone ed iniziare una conversazione con questo numero di telefono. Vi arriverà un messaggio dall’assistente digitale di Poste. Avrete ben 4 opzione. Se digitate 1, potrete trovare uno dei tenti uffici postali.

Il 3 servirà per tracciare una spedizione, mentre il 4 per avere informazioni sul pagamento delle pensione. Ma il numero che serve a voi è il 2. Digitatelo e premete invio. Vi arriverà un link da cliccare. Sul sito che si aprirà, scegliete l’Ufficio Postale più vicino, selezionate data e orario più congeniali alle vostre esigenze. Non dovrete fare altro che recarvi nel giorno indicato, dieci minuti prima dell’orario di appuntamento ed il gioco è fatto. Potrete dire addio alle file interminabili!