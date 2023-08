Elettrodomestici succhiasangue, spegnili subito: sono loro a succhiarti tutti i soldi

Quando si parla di elettrodomestici, vengono subito alla mente quelli che sono considerati da tutti i più energivori in assoluto.

Ebbene, parliamo di tutti quelli presenti all’interno delle cucine di tutte le abitazioni delle famiglie italiane. Pensiamo, ad esempio alla lavastoviglie. Questa aiuta nelle faccende domestiche, fa sì che si consumi meno acqua, ma succhia energia per il suo funzionamento. E, ovviamente, farà lievitare i costi in bolletta.

Per non parlare, poi, del forno. In realtà, potremmo anche dire i forni. Sì, perché oltre il forno statico, molto spesso è presente anche il forno a microonde. Ed entrambi, offrono a tutti pietanze succulente, sane, ma hanno un peso stratosferico quando si parla di consumi e relativi costi. Anche il frigorifero non è affatto da meno.

In realtà, i suoi consumi sono limitati, ma ciò che salta subito agli occhi è il fatto che è perennemente acceso tutti i giorni dell’anno ed a tutte le ore. Il suo è un consumo lento e costante. E, poi, ci sono tutti quegli elettrodomestici piccoli. Ma di piccolo hanno solo le dimensioni, dato che i consumi sono enormi.

Infine, ci sono lavatrice e asciugatrice. La vera croce delle famiglie italiane. Sono entrambe indispensabili, ma i loro consumi sono da capogiro. Attenzione, però, perché ci sono anche altri elettrodomestici che dovrebbero far paura e che si dovrebbero spegnere assolutamente prima che sia troppo tardi. Vediamo insieme quali sono.

Ecco gli elettrodomestici nemici del risparmio: sono energivori e da spegnere senza pensarci su due volte.

Nessuno ci pensa, ma bisognerebbe porre l’attenzione proprio su questi. Stiamo parlando di tutti quei dispositivi che hanno quegli schermini tanto carini che restano sempre accesi anche quando gli elettrodomestici non sono in funzione. Parliamo, innanzitutto dei forni. Quelli di ultima generazione hanno gli schermi che consentono di verificare il tempo rimanente, la temperature e le funzionalità attive.

E, come non menzionare anche alcuni condizionatori. Questi hanno uno schermo che consente di verificare la temperatura interna dell’abitazione anche quando sono spenti. Continuando il nostro elenco, non possiamo non menzionare alcuni raffrescatori che, quando sono spenti, continuano a mostrare numeretti sui loro schermi colorati.

Ed ancora, occhio a lavatrici ed asciugatrici. Anche loro hanno gli schermi che indicano l’orario, il programma, il tempo di lavaggio. Ed infine, attenzione anche alle friggitrici ad aria. Ma ce ne sarebbero ancora tantissimi altri da dover inserire in questo elenco. Il nostro consiglio è quello di staccare la spina ove possibile, mentre quando non si può, vi consigliamo di non tenere in standby i dispositivi, ma di spegnerli completamente. Solo così eviterete sprechi di consumo e risparmierete in bolletta.