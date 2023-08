Contatore, vuoi far scendere la bolletta subito? Controlla questi cavi come sono messi

Il contatore dell’energia elettrica in casa è uno dei dispositivi più segreti per gli utenti che lo ospitano nella propria abitazione.

Sì, perché sanno che è presente, ma non ne conoscono le funzionalità. Infatti, questo è in grado di tener conto di ciò che sono i consumi familiari. Basta premere un pulsante magico per far sì che questi vengano alla luce. Se lo si preme una sola volta, si noterà l’apparizione del numero cliente. Ma sono le successive pressioni a rivelare qualcosa in più.

Infatti, si verrà a conoscenza della fascia oraria del momento e del consumo istantaneo. In più si potrà tenere conto dei vari consumi durante le tre fasce orarie del proprio contratto. Insomma, è da controllare quasi ogni giorno in modo da suddividere al meglio i consumi energetici e, di conseguenza, i costi in bolletta.

Detto ciò, però, bisogna dire che non c’è da controllare soltanto i consumi. O meglio, una volta controllati questi, bisogna tenere d’occhio anche altro. Ovviamente, bisogna farlo se si tiene ad avere un risparmio in bolletta. E crediamo che, di questi tempi, tutti anelano ad ottenerlo, non credete? Ecco che, allora, risulta necessario tenere d’occhio dei cavi.

Sì, potreste sicuramente obiettare che ciò che abbiamo affermato è qualcosa di meramente generico. E non potremmo darvi torto. proprio per questo motivo abbiamo deciso di parlarvi di questo argomento. Siamo sicuri che ne rimarrete soddisfatti e che, dopo aver letto tutto, ci ringrazierete. Vediamo, allora, quali sono questi cavi da tenere sotto controllo.

Per una bolletta meno bollente, occhio a questi cavi!

Ebbene sì, dovete sapere che dal vostro contatore, partono dei cavi elettrici che consentono ai vostri dispositivi di funzionare ed alle vostre prese di alimentare tutto ciò che ha bisogno dell’energia elettrica. Di solito, però questi cavi sono raccolti in un unico tubo di plastica. Purtroppo, bisogna fare attenzione perché a volte non è così.

O meglio, ci sono dei cavi che partono sì dal contatore vostro, ma che non servono la vostra utenza. Sì, avete capito benissimo. Ciò accade spesso, quando c’è una rete elettrica condominiale e qualcuno, in maniera abusiva si attacca ad essa. Ovviamente, la conseguenza non può essere che una sola. Andrete a pagare anche per lui!

E di questi tempi, con la crisi economica dilagante e le bollette energetiche impazzite, bisogna stare molto, ma molto attenti. Nel caso in cui, quindi, doveste accorgervi di questa appropriazione indebita, contattate subito il vostro provider e denunciate l’accaduto alle >Autorità competenti. In questo modo, il ladro di corrente sarà beccato e voi tornerete a pagare solo i vostri consumi.