Moquette, con l’aspirapolvere torna come nuova: ecco la svolta epocale

Se nelle vostre abitazioni c’è la moquette al pavimento, è proprio il caso di soffermarvi a leggere quanto abbiamo da consigliarvi.

Ebbene sì, quando si ha la moquette, spesso, si impazzisce per tenerla pulita, prima di polvere, acari, batteri. Bisogna dire la verità. E’ qualcosa di bello, elegante. E, poi, è morbida, soffice. Quando, in inverno, si è in salotto e si vede un film, attira tutti. E’ bello sedersi su di essa a guardare un film. Certo, non è come il divano.

Ma comunque ha il suo fascino. Proprio per questo motivo, vogliamo darvi dei consigli su questo materiale. In particolar modo, vi racconteremo come farla ritornare alle origini, ai tempi in cui l’avete acquistata e stesa sui vostri pavimenti. Vi potrà sembrare qualcosa di folle, ma dovete sapere che vi servirà soltanto un’aspirapolvere.

Sì, un comunissimo aspirapolvere. E non c’è alcun bisogno di quei robot di nuova generazione. Quelli, per intenderci, governabili da remoto. Come abbiamo accennato poc’anzi, vi servirà soltanto un comunissima scopa elettrica. Un dispositivo che, soprattutto nell’ultimo periodo, si rivela un vero e proprio amico di tutte le famiglie.

In maniera velocissima vi consente di tenere lontano dalle vostre case acari e batteri ed anche, ovviamente, tutta la polvere. In questo caso, però, risulterà essere utile per far ritornare come nuova la vostra moquette. Non crederete ai vostri occhi. Quello che stiamo per raccontarvi vi farà fare letteralmente i salti di gioia.

Griderete al miracolo: uste l’aspirapolvere in questo modo sulla moquette!

No, non stiamo assolutamente parlando di dare una spolverata, come al solito, su questi tappeti morbidi con la vostra aspirapolvere. Sarebbe qualcosa di troppo scontato. Ciò di cui vogliamo parlarvi è altro. Poniamo il caso che vogliate cambiare, in una stanza con moquette, la disposizione di mobili e complementi di arredo.

Potete immaginare cosa accade, non è vero? Il peso dei mobili farà sì che saranno visibili le macchi, le loro impronte. Niente paura, perché basta l’aspirapolvere ed il gioco è fatto. In realtà, occorrerà questo piccolo elettrodomestico ed un bel po’ di ghiaccio. Ponete i cubetti di ghiaccio lungo tutte le impronte dei vari mobili.

Lasciatelo sciogliere in modo che l’acqua penetri all’interno della moquette. Mente si scioglie e, poi, la moquette inizia lentamente ad asciugarsi, non dovrete fare nulla. Potrete dedicarvi ad altre faccende domestiche e, volendo, potrete anche rilassarvi sul divano di casa. Una volta che notate che la moquette è quasi asciutta, non dovete fare altro che passarci su la scopa elettrica. In questo modo, rinascerà e tornerà ad essere come nuova.