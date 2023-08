Bolletta del gas, purtroppo vengono triplicate: scoprilo proprio così

Il periodo di crisi economica e sociale che si sa attraversando, in Italia come nel resto dell’Europa è davvero enorme e senza precedenti.

Va avanti, ormai, anche da troppo tempo. Si pensi, infatti, che questa situazione di forte incertezza è iniziata con la pandemia di Covid che ha attanagliato, impaurito tutti. E, quando si pensava si potesse trovare uno spiraglio di luce, ecco che è arrivato il conflitto tra Russia ed Ucraina a dare la mazzata finale ai cittadini.

A causa di questa crisi tra i due stati, sono aumentati a dismisura i prezzi di beni e servizi. Pensate ai carburanti che hanno visto aumentare i loro prezzi oltra i 2 euro al litro. Ed ora, dopo un periodo breve di tempo in cui stavano diminuendo, stanno tornando a salire. Anche i beni di prima necessità sono diventati beni di lusso.

E le bollette energetiche? Anche queste ultime hanno seguito un trend al rialzo. Sembra, però, che al momento stiano diventando un po’ più leggere per tutti. Per appianare i costi, i Governi che si sono succeduti hanno messo su una serie di misure di sostegno al reddito. Una su tutte è il Bonus Bolletta che ha fatto respirare le finanze delle famiglie italiane.

Purtroppo, però, in alcuni casi, neanche questo bonus risulta essere davvero molto efficace, dato che, almeno sulla bolletta del gas, in moltissimi casi ci si è trovati di fronte ad una vera e propria triplicazione dei costi. Sì, avete capito benissimo. E vi consigliamo di stare molto attenti poichè può capitare a chiunque. Vediamo cosa accade e, soprattutto, come capirlo e difendersi.

Costi triplicati sulla bolletta del gas? Ecco come accorgersene.

Ebbene sì, è capitato a tantissime utenze di vedersi recapitare una bolletta del gas da far girare completamente la testa. Magari, confrontando i costi con quelli del vicino si rimane ancor più di stucco, perché, a parità di consumi, il prezzo da pagare da quest’ultimo è decisamente inferiore. Addirittura, si nota che sia triplicato il costo riservato a voi.

Ma perché accade ciò? La questione è davvero molto semplice. Dovete sapere, infatti, che esistono due indici per calcolare il costo del gas. E questi sono il Pfor e il Psv. Il primo, si basa sul mercato TTF di Amsterdam che è quello principale quando si parla di gas. Ed è soggetto alle interferenze dei vari conflitti mondiale e della congiuntura economica globale.

Il secondo, invece, è calcolato basandosi sul mercato italiano.va da sé che il primo indice, il Pfor, è molto più costo del Psv. per tale motivo, ARERA, ha deciso che i provider italiani debbano basarsi sul Psv. Fate attenzione, quindi, in bolletta all’indice su cui si basa il calcolo del costo della componente gas sul mercato. In molti casi, le società, sul contratto inseriscono il Psv, mentre la bolletta è calcolata basandosi sul Pfor. Se doveste notare un’anomalia del genere, potrete presentare ricorso.