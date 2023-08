Addio alla bolletta del gas: con questa tecnologia spendi zero e avrai casa calda d’inverno

Sembra che la stagione estiva sia arrivata da pochissimo tempo, eppure manca poco più di un mese perché questa lasci il posto all’autunno.

Ed in men che non si dica, ecco spuntare i primi freddi che fanno da preludio a quello che è l’inverno. Ed in questa stagione aumenta a dismisura il bisogno di riscaldarsi. Il metodo più immediato per farlo è, senza dubbio, l’utilizzo dei termosifoni. Basta premere un pulsante ed il gioco è fatto. In men che non si dica ecco che l’abitazione inizia ad essere più accogliente.

Diciamoci la verità, non c’è cosa più bella, in inverno, che, dopo una intera giornata di lavoro, si ritorni in casa e si abbia quella sensazione di tepore, accogliente, che coccola. E’ il sogno di tutti, diciamoci la verità. E non se ne può fare a meno. Il caldo dei termosifoni è avvolgente, fa in modo che ci si rilassi. Poi se ci si aggiunge il diano, il plaid ed un film, è qualcosa di straordinario.

Magari con una bella tazza di cioccolato caldo! Eppure, i consumi di questi dispositivi sono molto elevati. Si arriva alla fine del mese, quando si legge la bolletta, a disperarsi amaramente. Soprattutto nell’ultimo periodo, con la crisi dilagante e l’aumento dei prezzi di beni e servizi. per fortuna che c’era e c’è ancora il bonus bollette.

Eppure, dovete sapere che esistono delle alternative molto, ma molto valide ai termosifoni. E proprio per far sì che le conosciate prima che sia troppo tardi, ve ne sveleremo una davvero sorprendente. Quando leggerete delle sue caratteristiche, rimarrete sbalorditi, a bocca aperta. Ed è qualcosa di davvero molto, ma molto economico.

Ecco a voi i caminetti elettrici ad acqua: un’alternativa economica ai termosifoni per riscaldarsi.

A dire il vero sembrano dei veri e propri caminetti. Noterete la fiamma, la brace sotto di lei. Ed è tutto talmente realistico che vi sembrerà proprio di stare davanti ad un camino acceso. Vi sembrerà quasi di sentire il suono dolce, melodioso delle fiamme che si rincorrono e fanno scoppiettare il legno. Ma, rispetto al camino tradizionale, non ha bisogno di canna fumaria.

Sì, perché come abbiamo detto, sono caminetti elettrici ad acqua che sfruttano, per il loro funzionamento la tecnologia ad ultrasuoni. L’acqua viene nebulizzata ed il gioco di luci riproduce le fiamme e la brace dei camini veri. Hanno un design elegante e non fanno fumo. O meglio, quest’ultimo sembra che ci sia, ma in realtà si tratta dell’acqua nebulizzata.

Ed è facilmente regolabile sia l’intensità della fiamma che del fumo che del calore prodotto. basta un semplice telecomando, in dotazione nel kit venduto insieme al prodotto in questione. E di questi biocamini ce ne sono per tutti i gusti. Ci sono quelli a parete che simulano quelli tradizionali, ci sono quelli che sembrano dei tavolini da appoggio dinanzi ai divani ed altri che sembrano stufe. Ognuno ne potrà scegliere uno a seconda delle proprie esigenze logistiche ed economiche.