Pannelli solari, arriva l’allarme enorme: danni enormi per la grandine

Sono tantissime le famiglie che stanno ricorrendo all’installazione e all’utilizzo dei pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica.

In realtà, oltre sfruttare l’energia elettrica da loro prodotta grazie al Sole, per illuminare gli ambienti dell’abitazione, questi pannelli sono utilizzati anche per riscaldare o rinfrescare la casa, a seconda della stagione in cui ci si trovi. Inoltre, poi, sono molto utili per la produzione dell’acqua calda. Insomma, il loro utilizzo ha molteplici scopi, e tutti importantissimi.

E, poi, stiamo parlando di energia pulita, non inquinante. Quindi è un impianto di produzione a zero emissioni in atmosfera. Purtroppo, però, non è tutto sempre rose e fiori. E può capitare che ci siano degli inconvenienti anche grandi. Ebbene, infatti, c’è un allarme, lanciato dagli esperti che sta facendo letteralmente impazzire gli utenti.

Sì, perché potrebbero essere danneggiati da un agente atmosferico sempre più ricorrente nel nostro paese. Parliamo della grandine ed i danni che causa a questi dispositivi divenuti, ormai, indispensabili, sono davvero enormi. Ecco perché, gli utenti si stanno disperando. Per installarli hanno dovuto sostenere delle spese.

E queste ultime non sono affatto economiche. Anzi, bisogna sborsare fior fior di quattrini per far sì che l’impianto fotovoltaico sia rispondente alle esigenze della propria abitazione. Tornando al nostro discorso, ovvero ai danni causati dalla grandine, vediamo, insieme, le motivazioni dell’allarme rosso appena lanciato.

Grandine e pannelli fotovoltaici: c’è rischio di seri danni ai dispositivi.

Ebbene sì, questo allarme di livello altissimo è stato lanciato proprio negli scorsi giorni, dopo aver assistito agli utlimi fenomeni grandinigeni avvenuti in Emilia Romagna ed in Veneto. Dovete sapere che i pannelli fotovoltaici sono protetti da strati di vetro temperato di ben 3,2 millimetri. Sono testati prima di essere venduti.

Ed i test vengono effettuati per eventi con chicchi di grandine fino a 2,5 millimetri e che viaggiano ad una velocità massima di 80 chilometri orari. Ecco perché c’è da preoccuparsi. Con il cambiamento climatico in atto, saranno sempre più frequenti fenomeni estremi con chicchi di grandine che, come accaduto in Veneto, son grandi quanto una palla da tennis.

Ed anche la velocità è un fattore da tenere bene a mente. Pensate che sono caduti a 120 chilometri orari. Ecco che gli esperti del settore hanno asserito che i pannelli solari in circolazione non riuscirebbero a sopportare tali fenomeni estremi. Bisognerebbe assicurarli, proteggerli in maniera migliore con gabbie aggiuntive. Insomma, sarebbe bene prevenire quelli che sono i danni sempre più probabili a cui questi dispositivi andranno incontro.