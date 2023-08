Ferro da stiro, con questo piccolo trucco non lo usi più: spendi solo 1€

Come fare a meno del ferro da stiro? Potrebbe sembrare impossibile, ma nella realtà è fattibilissimo.

Come risparmiare? Sono davvero tanti a chiederlo, a fronte di spese sempre più insostenibili, sempre più pesanti. La morsa dell’inflazione continua, nonostante i proclami contrari del governo e delle grandi istituzioni bancarie, la sua marcia trionfale: salgono i prezzi del pane, del latte, dei più elementari beni di necessità. Il rincaro è continuo e inarrestabile e si accompagna, nel caso degli alimenti, a una riduzione cospicua delle dimensioni dei pacchi stessi. Sono sempre più piccini, l’effettiva quantità è scesa a livelli truffaldini. E la (doppia) morsa continua, nonostante i proclami in senso contrario delle associazioni dei consumatori.

Ci si domanda allora come ‘tagliare’ sulle spese, come effettivamente risparmiare. Naturalmente è possibile alleggerire le bollette, assicurarsi che non salgano oltre certi limiti. Una buona gestione domestica appare fondamentale, in questi tempi duri.

Una possibile soluzione potrebbe essere di non utilizzare il ferro da stiro. È un apparecchio notoriamente energivoro che incide, nel suo piccolo, sulla bolletta elettrica. Oltre ad essere difficile da utilizzare.

Ma come si può rinunciare al ferro da stiro? Sembra impossibile, i vestiti devono essere stirati. Come fare, ad esempio, con le camicie? Chiunque lavori nell’ambiente impiegatizio non può certo presentarsi alla scrivania in tuta da ginnastica. Eppure le alternative esistono eccome, a patto di accettare qualche piccolo compromesso.

Come rinunciare al ferro da stiro, tutte le alternative

In questo caso faremo riferimento ai cari, vecchi, rimedi della nonna. Soluzioni certo artigianali, eppure utili per ‘tagliare’ sui costi. Il rimedio prevede di inserire amido di mais dentro un contenitore spray pieno di acqua. Una combinazione certo molto ‘povera’.

Successivamente lo si mescola con forza e lo si spruzza sul vestito da stirare, steso accuratamente sul letto. La combinazione appianerà, come per magia, le tante pieghe del vestito. Si tratta di un effetto, alla fin fine, simile a quello di un emolliente.

Basterà allora appianare con le mani il tessuto, cancellando di volta in volta tutte le pieghe che altrimenti richiederebbero ore di uso intensivo del ferro da stiro. E il tutto sfruttando una sostanza economicissima, disponibile per pochi centesimi al supermercato. In estate, infine, vi è anche l’utile bonus di essere una soluzione ‘fresca’, lontana dai vapori surriscaldati del ferro da stiro.