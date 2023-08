Contatore, questa funzione ti salva la vita: non consumi più energia

Quando si parla di contatori della luce e, soprattutto, delle bollette energetiche, vengono in mente sempre i rincari avuti ultimamente.

Sì, perché è noto a tutti che nell’ultimo periodo, prima a causa della pandemia e, poi, a causa del conflitto tra Russia ed Ucraina, ci sono stati degli aumenti spaventosissimi per quanto riguarda la componente energia. Certo, potreste obiettare che è un momento di crisi generalizzato. E non potremmo fare altro che essere in totale accordo con voi.

Insomma, la situazione è davvero chiara. E’ aumentato tutto, dai beni ai servizi e l’inflazione fa davvero paura. Ha raggiunto dei tassi percentuali altissimi che non accennano assolutamente a diminuire. Non si riesce ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Tornando al nostro discorso sui consumi energetici ed i soldi da pagare in bolletta, c’è da dire che i Governi che si sono succeduti ultimamente hanno messo in atto delle misure di sostegno al reddito.

Parliamo, infatti, del bonus bollette che ha ridato un po’ di fiato alle varie economie familiari. Purtroppo, però, nel lungo periodo, neanche questa misura sembra più essere d’aiuto. Certo, gli italiani hanno imparato a metter su una serie di trucchetti ed escamotage legali per far sì che si riesca a consumare meno energia elettrica.

Ce ne sono tantissimi e tutti utilissimi. Quello che, però, non si conosce bene è il contatore. Sì, perché anche questo dispositivo che serve a registrare i consumi ed inviarli al vostro provider, ha una funzionalità che potrebbe salvare la vita economica della famiglia. Vi consentirà di poter risparmiare davvero tantissimo. Ovviamente, ci teniamo a precisare che non parliamo di trucchetti illegali!

Ecco la funzione del contatore che vi consentirà di ottenere risparmio: consumerete meno energia!

Come tutti ben sapete, i vecchi contatori, quelli meccanici ed elettrici per intenderci, sono stati sostituiti, da un po’ di tempo, da quelli elettronici. Nonostante sia di più semplice utilizzo rispetto ai suoi predecessori, è comunque sconosciuto alla quasi totalità degli utenti. In realtà, molti sanno dell’esistenza di un pulsante fisico su di esso, ma ignorano le sue potenzialità.

Ebbene sì, quel pulsante sarà in grado di avviare tutta una serie di funzioni che vi daranno la possibilità di ottenere risparmio energetico. Se lo premete una volta, ad esempio, esce il numero dell’utenza. Ma è premendo ancora che potrete sincerarvi della fascia in cui vi trovate in quel momento e dell’energia consumata in quel preciso istante.

Inoltre, sempre grazie a questo pulsante, avrete la possibilità di comparare i dati sui consumi tra il contatore e la bolletta, divisi per fasce orarie. In questo modo, potrete valutare come e quando azionare i vostri elettrodomestici di cui non potete fare assolutamente a meno. E, ovviamente, potrete attuare un planning grazie al quale otterrete un fantastico risparmio.