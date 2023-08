Caricabatterie, se lo lasci così sei pazzo: rischi di morire ogni giorno

Il caricabatterie è un rischio, nell’ordine casalingo, spesso sottovalutato. Molti hanno paura del microonde, tanti dei fornelli a gas; ma nessuno pensa al caricabatterie.

Il caricabatterie non andrebbe mai dimenticato ‘attaccato’. Molti, è vero, lo fanno senza pensarci minimamente; lo lasciano lì, connesso alla rete giorno dopo giorno. Poi, quando arriva la bolletta, se ne pentono amaramente, anzi retrocedono dai propri passi. Eppure il ‘fattaccio’ continua, sembra davvero inveterata l’abitudine di abbandonare il caricabatterie alla propria presa elettrica. Eppure i rischi abbondano, non sono certo pochi.

Il rischio è evidente in un caso esemplare di questo genere, un incidente invero terrificante. Il fattaccio è avvenuto in Spagna, specificatamente a Castilla y Leon, nella parte nord ovest. Il luogo era Parquesol, nella città di Valladolid.

I vigili del fuoco sono accorsi a seguito di una segnalazione dove si sottolineava come vi fosse un grande fumo che si levava da una casa. Specificatamente da un appartamento di un complesso condominiale.

I quindici pompieri sono entrati e hanno fatto irruzione sino al quarto piano dove si stava sviluppando l’incendio, dal quale proveniva un acre fumo. Non è servito usare, l’autoscala, è stato sufficiente usare le scale interne dell’edificio. Si trattava di un incendio piccolo, ma fonte di grande fumo.

Il caricabatterie fonte dell’incendio, come è stato possibile

L’incendio si era originato da un materasso che aveva preso fuoco quando un caricabatterie, lasciato acceso, era a sua volta andato in combustione. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma l’incendio ha continuato per un’ora, letteralmente ‘incenerendo’ il materasso.

Non sappiamo, va da sé, di quale marca fosse il caricabatterie lasciato connesso alla presa. Senza dubbio vi è stato, accanto all’accumulo di calore, un forte cortocircuito. In ogni caso la causa sembra essere stata la fatale decisione di lasciare il caricabatterie connesso alla presa, per tanto, troppo tempo. Una decisione purtroppo che molti finiscono per commettere.

Sembra che il rischio sia particolarmente elevato quando i caricabatterie non sono in linea con gli standard obbligati di sicurezza dell’UE; si tratta di apparecchi prodotti nel terzo mondo e venduti a basso costo, magari tramite bancarelle o venditori all’angolo delle strade. In caso di dubbio meglio affidarsi a marchi riconosciuti, pur pagando qualche soldo in più. E mai lasciare il caricabatterie connesso in case incustodite, per quanto comodo esso sia.