Consumi, abbandona il forno elettrico: sostituiscilo con questo e risparmi un capitale

Il forno elettrico è il compagno di vita ideale di chi ama cucinare, ma vuole ottenere pietanze succulente che non provochino danni.

E, per questi ultimi intendiamo danni alla salute delle persone che mangeranno le pietanze preparate. Sì, diciamocela tutta, friggere qualsiasi cosa, rendere i pasti davvero saporiti, ma, a lungo andare, si avranno delle conseguenze sulla salute che sarebbe meglio evitare, non credete? Ecco perché sono in molti a preferire il forno elettrico.

Ciò che viene cucinato al suo interno è più salutare, ma non si rinuncia al gusto. I commensali ringrazieranno. Insomma, è un valido aiuto in casa che consente anche di preparare al volo quando si presenta qualcuno in casa in maniera inaspettata. E, poi, consente anche di riscaldare le pietanze preparate in precedenza e ben conservate in frigo.

Purtroppo, però, come tutti gli elettrodomestici, anche questo apparecchio ha un difetto davvero enorme. Sì, perché consuma davvero tantissima energia. Ed il consumo energetico si riflette sulle bollette dell’energia elettrica. E, di questi tempi, queste ultime sono davvero altissime. Per non parlare della crisi dilagante dell’ultimo periodo.

Non vogliamo parlarvi, però, di trucchi, di escamotage che vi consentiranno di ottenere risparmio alla fine del mese. Bensì, vogliamo proporvi un’alternativa valida a questo elettrodomestico che è tra i più energivori presenti sul mercato. Siamo sicuri che ci ringrazierete una volta che avete fatto la sua conoscenza.

Il forno elettrico consuma molto: questo validissimo sostituto vi farà ottenere un enorme risparmio.

Ebbene sì, l’utilizzo del forno in cucina per le vostre preparazioni risulterà essere un vero e proprio salasso alla fine del mese. E vi diciamo subito quale sia l’apparecchio da acquistare per sostituire il forno. Poi, compareremo i loro consumi per avallare il nostro consiglio. Stiamo parlando, innanzitutto, della friggitrice ad aria! Ed ora, vediamo i consumi dei due elettrodomestici in questione.

Poniamo che si voglia cucinare del pollo con le patate. Il forno impiegherà intorno ai 35 minuti per cuocere la pietanza consumando 1,05 kWh. La friggitrice ad aria, dal canto suo, impiegherà soltanto 20 minuti e succhierà meno energia. Infatti, consumerà soltanto 0,43 kWh. Tradotto in termini di costi, il forno consumerà ben 0,25 euro.

La friggitrice ad aria, invece, 0,09 euro. Un risparmio ben evidente, non credete? Se, poi, pensiamo che si utilizzano in maniera continua e costante, il risparmio a fine anno, sarò davvero corposo. Occorrerà poco più della metà del tempo per portare a termine la cottura con la friggitrice ad aria che consumerà anche la metà dell’energia del forno elettrico.