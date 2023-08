App, fai attenzione a queste 2: ti rubano tutti i dati e non lo sai

La totalità degli smartphone nel mondo è riempita all’inverosimile di applicazioni ed alcune di queste risultano totalmente inutili.

Per non parlare, poi, di alcune che, oltre ad essere inutili, sono anche dannose per la sicurezza e la privacy. Purtroppo, però, basta una pubblicità bella a far sì che si scarichi ed installi sui device un’applicazione. Capita molto spesso. E con la stessa frequenza, si entra in possesso di applicazioni che vengono utilizzate una sola volta.

Queste, poi, vengono accantonate. Ma restano sul dispositivo perché non disinstallate. Dovete sapere che sono state trovate ben due applicazioni che sembravano innocue, ma, poi, si sono rivelate malevole. Come abbiamo già accennato, sono tantissime le applicazioni presenti su tutti i device. Certo, ci sono quelle presenti di default.

Ma, poi, sono gli utenti a riempire a dismisura i loro dispositivi con le varie piattaforme social, quelle di messaggistica, le applicazioni di fotoritocco ed anche le App di incontri. Sì, anche queste ultime sono sempre presenti all’interno dei dispositivi. Ma non sono queste a dare i problemi di cui vi abbiamo parlato in apertura.

Si tratta di applicazioni che, all’apparenza, risultano essere innocue ed anche utili a far sì che venga organizzato in file e cartelle tutto ciò che è presente in memoria. Ma il vero scopo di queste applicazioni è uno solo: rubare tutti i dati degli utenti dagli smartphone. E dovete sapere che ne sono state scovate ben due ultimamente.

Applicazioni con virus: attenzione soprattutto a quelle che sembrano non poter fare danni.

E sono molti i rischi a cui gli utenti vanno incontro dopo averle installate. Questi malware contenuti in esse riescono a fare parecchi danni. Rubano tutti dati, anche quelli sensibili, e le informazioni degli utenti. Insomma, sono proprio gli utenti ad aprire le porte ai malviventi informatici. Anzi, queste vengono praticamente spalancate.

Vogliamo darvi dei consigli per far sì che ciò non avvenga. In questo modo, potrete stare maggiormente tranquilli. Innanzitutto, quando installate un’applicazione, dovete valutare tutte le autorizzazioni che questa richiede. Ebbene sì, molte chiedono autorizzazioni che non hanno senso rispetto alla funzionalità che devono svolgere.

Attenzione anche all’azienda che sviluppa questo software e, soprattutto, a quelle che sembrano recensioni veritiere, ma non lo sono affatto. In più, molto spesso, le applicazioni fraudolente chiedono aggiornamenti continui. E ciò, per far sì che possano sfuggire ai controlli di sicurezza. Infine, vi consigliamo si scaricare solo le App provenienti da App Store ufficiali e di non fare affidamento alle apk.