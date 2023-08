Aggancia questa cosa alla televisione e vedi tutti i canali del pianeta: ecco il trucco dei furboni

Il sogno di tutti gli utenti è quello di poter visionare tutti i canali del mondo senza, però, dover spendere una fortuna in abbonamenti.

Purtroppo, però, nonostante le nuove televisioni siano sempre più tecnologiche e forniscano di default numerosi altri canali rispetto a quelli tradizionali, il sogno degli utenti, si rivela irrealizzabile. Sì, perché bisogna pagare per poter visionare. E di piattaforme che consentono di visualizzare contenuti ce ne sono tantissime.

Partiamo da quelle che offrono contenuti on demand grazie alle quali si possono fare delle vere e proprie scorpacciate di film, serie tv e documentari. Ma a noi, per il nostro discorso, interessano tutte quelle piattaforme che consentono di accedere alla programmazione dei vari canali di altre Nazioni. Anche queste, però, hanno un difetto.

Ovvero, sono a pagamento. E nella maggior parte dei casi, sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale per tutte queste piattaforme, diventa un vero e proprio salasso. Molto spesso, quindi, la maggior parte degli utenti rinuncia a visionarli sulla propria Tv di casa. E, poi, ci sono quelli che, con un colpo di genio, ci riescono praticamente gratis.

Sì, avete capito benissimo. Questi utenti sono davvero furbi. Ed hanno messo a punto un trucchetto davvero fantastico che non potete fare a meno di conoscere. Proprio per questo motivo, vogliamo proporvelo e vi diremo, passo dopo passo, tutto ciò che c’è da fare per metterlo a punto e poter vedere tutti i canali del mondo in maniera totalmente gratuita.

Armatevi di una gruccia e delle lattine: avrete il mondo sotto i vostri piedi.

Come? Una gruccia e delle lattine? Sì, avete capito benissimo. Sono oggetti di uso comune in casa. Basta andare in uno degli armadi presenti nell’abitazione e prendere in prestito una delle tante grucce. E, per quanto riguarda le lattine, anche di queste se ne possono reperire a iosa, non credete? Ovviamente, per metter in atto questo trucchetto c’è bisogno che siano vuote. A noi ne servono soltanto due.

La prima cosa da fare è attaccare le lattine, in orizzontale alla gruccia con del nastro isolante. Ora, dovete prendere un cavo dell’antenna e privarlo della plastica intorno. Usciranno fuori tutti quei filamenti che dovrete intrecciare tra loro con le mani. Ora, servono i “coccodrilli”, ovvero quelle pinze, simili a quelle che si utilizzano per i cavi delle batterie delle auto, ma più piccole.

Passate il ferro che fuoriesce dal cavo dell’antenna all’interno di uno dei coccodrilli e fate la stessa cosa con i fili appena intrecciati. Assicurate insieme il tutto con il nastro isolante. Ora, non dovrete fare altro che attaccare i vostri coccodrilli alle linguette delle lattine sulla gruccia. posizionate il tutto il più in alto possibile e godetevi tutti i canali del mondo che avete sempre sognato di vedere in Tv.