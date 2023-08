Mara Venier, in casa ha una televisione gigante: ti abbronzi quando la guardi

Chi non conosce Mara Venier? Probabilmente però non conoscerete affatto il suo schermo tv, una vera chicca. Scopriamo queste ‘cose di lusso’ permesse solo ai vipponi italiani.

Mara Venier, un nome un programma. Tutti noi infatti associamo la Venier alla Rai, nello specifico a domenica pomeriggio. Famosa (in Italia), adorata (dai suoi fan), criticata (da molti) è non di meno una delle icone della televisione italiana, un elemento immancabile. La sua conduzione per Domenica In è ormai leggenda; davvero tante le puntate memorabili, capaci di reggere il peso degli anni.

Dove vive Mara Venier? La sua casa è a Roma, all’interno di un attico con un belvedere davvero spettacolare; la vista è infatti libera di spaziare sui tetti della capitale romana. Una visuale notevole, degna di una star. Nonostante le origini venete, Venier considera quella la sua ‘vera’ casa, si è subito ambientata a Roma.

Passando invece a Milano, Mara Venier ha una casa anche lì; si tratta di una residenza piuttosto riccamente arredata, con soprammobili e quadri un po’ pesanti. Tra questi ha suscitato grande attenzione lo schermo del televisore.

Se ne ignorano i dati tecnici, ma si tratta davvero di un ‘mastodonte’: un televisore gigantesco, tale da coprire un’intera parete. Scherzando c’è chi ha osservato che, con tutta quella luce (televisiva), uno rischia di avere un’abbronzatura da schermo statico.

Lo schermo e il quadro, dettagli curiosi di casa Venier

D’altronde è ormai noto come i televisori stiano diventando, in molti casi, l’equivalente di un piccolo cinema personale. E questo è sicuramente il caso della Venier che può vantare a sua disposizione uno schermo invero gigantesco, le cui caratteristiche tecniche sarebbe interessante conoscere.

Accanto a ciò ha suscitato curiosità (e un bel po’ di dibattito) il quadro comparso in una foto, dove appare la stessa Venier, ritratta dallo scomparso fotografo professionista Giovanni Gastel. Virtuoso della macchina fotografica, grande esperto di scatti grandi e piccoli, Gastel inquadrò col suo formidabile obiettivo anche Venier.

E dunque ecco spiegato il quadro, in realtà una fotografia in alta qualità. In uno stile fashion, bianco e nero. Immortale e bellissima, qual era la Venier nel fulcro di una gioventù ormai passata da tempo. Ormai i decenni sono irrimediabilmente passati e rimane l’esperienza di una star della ‘vecchia’ televisione.