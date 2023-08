Forno, controlla sempre questa piccola impostazione: ti consuma anche da spento e non te ne accorgi

Gli elettrodomestici, nella propria abitazione, sono diventati dispositivi indispensabili per svolgere le faccende di vita quotidiana.

Pensiamo alle lavatrici che consentono di fare il bucato in minor tempo e con minor spreco di acqua. E, poi, ci sono le asciugatrici. Soprattutto durante il periodo invernale, queste risultano essere un vera e propria manna dal cielo. Gli indumenti e la biancheria si asciugheranno in poco tempo e non si dovrà combattere con pioggia e puzza di umidità.

E, poi, ci sono loro: i frigoriferi. Sin dal loro avvento nelle case degli italiani hanno portato una ventata di salubrità. Sì, perché consentono di conservare il cibo ed anche le pietanze in modo che non vadano a male. Nelle cucine di tutte le famiglie, poi, ci sono anche i forni. Di questi ci sono diverse tipologie. Abbiamo il forno elettrico, quello a microonde, quello combinato.

E tutti consentono di ottenere delle pietanze fantastiche, dal sapore eccezionale e, soprattutto, grazie alla cottura in forno, risultano essere gustose e, allo stesso tempo, non nocive per la salute di chi le mangia. Tutti questi elettrodomestici appena elencati sono altamente energivori. Hanno un peso sulla bolletta davvero enorme.

Ma dovete sapere che uno di questi, anche da spento, continua a consumare energia elettrica. Sì, avete capito davvero benissimo. Non consuma solo mentre è in attività, ma consuma anche quando è a riposo. E le fatture energetiche ringrazieranno. Ma niente paura, perché basta controllare un’impostazione per far sì che questo problema sparisca completamente.

Il forno in casa consuma anche a riposo: attenti a questa impostazione!

Come abbiamo detto in precedenza, tutti gli elettrodomestici sono piuttosto energivori. ovviamente, parliamo di quando sono in attività, quando sono funzionanti. Ma ce n’é uno che continua a consumare anche da spento. Sì, avete capito benissimo. Stiamo parlando del forno a microonde che ci dona pietanze succulente e salutari.

A livello di consumi, però, offre soltanto batoste. Farà lievitare, ed anche di molto, la bolletta dell’energia elettrica. E dovete sapere che i suoi consumi da spento si attesteranno intorno ai 30 chilowattora per ogni bolletta arrivata. E non si tratta, poi, di pochissimi soldini. Ma perché consuma anche da spento?

Ebbene, quando è spento, ma attaccato alla corrente, questo dispositivo risulterà in standby. Quindi, il nostro consiglio per far sì che otteniate un corposo risparmio in bolletta è quello di staccare la spina dalla presa elettrica una volta terminate le preparazioni quotidiane con questo importantissimo ed utilissimo apparecchio.