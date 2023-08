Carta di credito, se hai questo problema ti salvi così: soluzione velocissima

In Italia, con l’avvento dell’obbligo del Pos per tutti gli esercenti commerciali, sono aumentati a dismisura i pagamenti elettronici.

Ovviamente, non si possono non menzionare gli acquisti online che pure sono cresciuti a partire dall’avvento della pandemia di Covid che ha mietuto numerose vittime. In quel periodo, a causa delle restrizioni, molti utenti hanno iniziato a fare acquisti attraverso i portali e-commerce. Sono metodi di pagamento sicuri.

Vengono tracciati e passano su reti protette. C’è da dire, però, che esiste un problema abbastanza grosso che le riguarda. In realtà, riguarda l’utilizzo delle carte in sé. Non importa se vengano utilizzate per prelevare denaro contante presso gli sportelli bancomat bancari o quelli postali, né, tantomeno, se gli utenti le usano per i loro acquisti nei negozi fisici o online.

Possono cambiare le modalità di avvento di tale problematica, ma il risultato sarebbe sempre lo stesso. Ma basterebbe un po’ di attenzione in più, da parte degli utenti, per far sì che si bypassi completamente il rischio di incappare in questi guai che possono diventare molto, ma molto seri. In realtà, potremmo dire che sia l’incubo di ogni risparmiatore.

Dovete sapere, però, che ad ogni problema c’è una soluzione. E quella che vi proporremo è davvero molto semplice e veloce da mettere in pratica. In realtà, basta solo una denuncia alle Autorità competenti ed il gioco è fatto. La cosa importante è che la denuncia riporti il vero, altrimenti i guai sarebbero di diversa natura.

La soluzione è una salvezza: ma attenzione a dichiarare il falso.

Ebbene sì, questa soluzione che vi proporremo è davvero un toccasana, potremmo dire un salvavita. C’è, però, chi mente e nel caso in cui dovesse essere beccato si aprirebbero le porte del carcere. Innanzitutto, bisogna capire quale sia il problema. Abbiamo già anticipato che può farsi notare in qualsiasi momento, sia presso un ATM che durante acquisti in negozio o online. Ebbene, questo problema è identificabile nella clonazione delle carte. Può avvenire tramite skimmer, sia agli sportelli Bancomat, sia presso un negozio fisico, un ristorante, una struttura ricettiva.

Questi dispositivi sono dei lettori di bande magnetiche. Quando si effettua un pagamento, si farebbe bene a recarsi direttamente in cassa senza affidare la carta a terze persone. Ma le carte possono anche essere clonate a distanza. In questo caso basterà un Pc ed il gioco è fatto. Nel momento in cui ci si accorge che la carta è stata clonata, la prima cosa da fare è bloccarla attraverso il servizio di assistenza clienti o tramite App.

In seguito, bisogna recarsi a sporgere denuncia presso le Autorità competenti. Ed è proprio la denuncia che salverà i vostri soldi e vi darà la possibilità di ottenre il rimborso di tutti i soldi spesi. Ecco perché bisognerà stare attenti e non dichiarare il falso. E’ già capitato che qualcuno, dopo aver fatto spese folli, blocchi la carta e denunci la clonazione. Fate moltissima attenzione quando denunciate il falso, altrimenti si rischia la galera.