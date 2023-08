Pellet, da oggi compralo solo così: costa due lire

Sembra strano parlare di pellet ora, nel periodo estivo, con le temperature altissime e con i condizionatori a far compagnia a tutti.

Eppure, bisogna parlarne adesso perché è importante sapere alcune cose che lo riguardano e che possono portare quanti lo utilizzano in inverno per riscaldarsi ad ottenere una buona dose di risparmio. Innanzitutto, bisogna dire che questo materiale, risulta più conveniente del gas e degli altri combustibili, persino della legna da bruciare nei camini.

Ma cosa è il pellet? Di che materiale si tratta? Innanzitutto, bisogna dire che l’Italia è il maggior produttore di questo prodotto. Ma è anche la Nazione che ne consuma di più. E’ un prodotto che si ottiene lavorando legno e scarti di lavorazione di questo materiale. Ma l’Italia lo importa. Si, importa legno e scarti di lavorazione da vari paesi, Ucraina compresa.

Ecco perché c’è stato un significativo aumento del prodotto lo scorso anno. Possiamo dire che il prezzo è stato abbondantemente triplicato. Il conflitto tra Russia ed ucraina e la crisi conseguenziali hanno fatto si che un sacco di pellet, da 4 euro passasse ad avere un costo di ben 15 euro. Nonostante ciò, risultava ancora molto conveniente rispetto agli altri combustibili.

Ora, però, la situazione emergenziale sembra finita, almeno per questo materiale, ed i costi per un sacco di pellet sono ritornati a livelli accettabili seppur non rientrati ai 4 euro ogni sacco. C’è da dire, per ritornare al nostro discorso, che sono tantissimi gli utenti che già stanno facendo scorte di questo materiale per il prossimo inverno. E noi, vogliamo rivelarvi la motivazione di base.

Pellet, ecco perché dovreste fare scorta anche voi già adesso.

Come abbiamo già avuto modo di accennare, il costo del pellet è ritornato su livelli accettabili. In pratica, questo materiale torna ad essere davvero il più conveniente per riscaldarsi in inverno. E, poi, gli impianti a pellet sono anche sicuri. Inoltra, riescono a riscaldare anche ambienti non proprio piccoli. Quindi minimo costo e massima resa.

Ma perché alcuni utenti stanno facendo già scorte in questo periodo in cui molti pensano solo a rilassarsi e, soprattutto, a rinfrescarsi? Ebbene, il motivo è molto, ma molto semplice. Dovete sapere che, dopo l’impennata dei prezzi dello scorso anno, dovuta al conflitto tra Russia ed Ucraina, il costo per un sacco di pellet di 15 chilogrammi, ora, si attesta intorno ai 6,19 euro.

Ma si può trovare anche a prezzo minore. E’ praticamente un’occasione da non perdere, da cogliere letteralmente al volo. Anche perché più ci si avvicina all’autunno ed all’inverno e più si corre il rischio di rimanere fregati. E non parliamo di scarsità di materiale, bensì parliamo del fatto che il pellet subirà sicuramente degli aumenti in prossimità della stagione fredda. E’ un dato di fatto e, quindi, vi consigliamo di correre subito ai ripari ed acquistare la vostra scorta adesso per riscaldarvi risparmiando.