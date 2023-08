Digitale terrestre, se ti appare questa scritta non cambiare decoder: ti basta fare questo controllo

Da quando c’è stata la transizione verso la nuova tecnologia del digitale terrestre è avvenuta una folle corsa ai dispositivi compatibili.

Certo, non è stata la totalità degli utenti a doverla fare. Ma sono tantissimi quelli che si sono ritrovati con un dispositivo obsoleto da dover sostituire. In questo caso, vi erano ben due soluzioni. La prima prevedeva l’acquisto di un nuovo televisore, mentre la seconda opzione era l’acquisto di un decoder. La prima soluzione era quella più dispendiosa.

Sapete benissimo quanto costi una nuova smart Tv. Certo, ci sono stati e ci sono ancora eventi promozionali che consentono a tutti di poter procedere all’acquisto. Ma restano dispositivi non economici. Eppure sono tante le famiglie che si sono ritrovate con almeno un nuovo televisore in casa. La seconda soluzione, quella che prevedeva l’acquisto di un decoder, invece, risultava essere quella più economica.

E possiamo dire, senza ombra di dubbio alcuna, che, ancora oggi, lo è. Di tali dispositivi esistono svariati modelli di tantissimi brand. Ed anche tra questi esistono diverse soluzioni che vanno dalle più economiche a quelle maggiormente dispendiose. E tutti hanno proceduto al loro acquisto tenendo ben presente le proprie esigenze economiche.

La loro installazione è davvero facile e veloce. Bisogna dire, però, che alcuni utenti hanno riscontrato e riscontrano ancora, un problema noioso. In realtà, si tratta di una scritta che appare a schermo quando si accende il proprio televisore per visionare il proprio programma preferito. Molti stanno procedendo alla sostituzione del decoder, ma è qualcosa di davvero errato. Vediamo il perché.

Se vi appare questa scritta, non cambiate il dispositivo: basta seguire questi passaggi.

Per quanto possa essere noiosa l’apparizione della scritta in questione, non serve assolutamente sostituire il decoder in possesso con uno nuovo. Parliamo della dicitura: “Segnale assente“. Ciò che vi appare ha un solo significato. Per quanto possa essere semplice e veloce la sua installazione, sono stati omessi dei passaggi all’inizio.

Dopo aver acquistato un decoder, quando si è a casa, il primo passaggio da fare e collegare ad esso il cavo dell’antenna. Poi, si potrà procedere a collegare via HDMI il decoder al vostro televisore. Molto semplice, non è vero? Eppure, molto spesso capita che venga visualizzato a schermo il messaggio di assenza di segnale. Perché capita questa cosa noiosa?

E’ noiosa sì, ma facilmente risolvibile. A televisore acceso, dotatevi del suo telecomando e entrate nella sezione dedicata agli input. Troverete numerose opzioni e dovrete scegliere HDMI dato che avrete collegato tramite questa porta i due dispositivi. Fatto ciò, non dovrete fare altro che spegnere e riaccendere il vostro televisore ed il gioco è fatto. Tornetete a visionare i contenuti in maniera tranquilla.