Condizionatori, risparmia la metà della bolletta così: ecco il trucco definitivo

L’estate è quella stagione dell’anno in cui le giornate diventano più lunghe, piene di luce, ma anche molto, ma molto calde.

In alcune zone d’Italia, in realtà, le temperature raggiungono livelli davvero altissimi a cui si va ad aggiungere anche un alto tasso di umidità che aumenta di molto la percezione di caldo. Ed anche di notte la situazione non migliora. Anzi, in assenza di ventilazione, il disagio fisico da caldo, non permette neanche di riposare. In alcuni casi, poi, non si riesce proprio a dormire.

Proprio per questo motivo si ricorre all’ausilio di ventilatori e condizionatori. Tra questi dispositivi quello meno energivoro è sicuramente il ventilatore. Purtroppo, però, non riesce a rinfrescare gli ambienti e c’è bisogno di direzionarlo verso se stessi per trovare un po’ di “serenità”. Gli altri due dispositivi sono molto energivori.

Parliamo, ora, del condizionatore, quello che si installa a parete, il cui motore va posizionato all’esterno. Come ben sapete, una volta acceso, offre un refrigerio costante in casa e, se messo nella giusta posizione, permette di rinfrescare più ambienti in un sol colpo. Purtroppo, però, è davvero molto energivoro.

Ed è qualcosa di risaputo dato che i suoi consumi si riflettono abbondantemente all’interno delle bollette dell’energia elettrica. Con la crisi energetica e l’aumento dei prezzi di questo periodo, poi, le bollette risultano essere praticamente impazzite. Dovete sapere, però, che esistono dei trucchi per dire basta alle fatture folli.

Condizionatori, con questo trucco direte stop a bollette pazze: giù del 50%.

In realtà, non si tratta di un solo trucco, ma di qualcuno in più. Ma sono tutti semplici e veloci da mettere in pratica. Una volta conosciuti vi permetteranno di ottenere un risparmio immenso in bolletta. Vi consigliamo di prendere nota e di mettere subito in pratica i nostri consigli. Iniziamo subito. Innanzitutto, vi diciamo che non si tratta di consigli di nostra invenzione, ma questi arrivano dall’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

Innanzitutto, ricorda a tutti gli utenti che, per far sì che questi dispositivi funzionino in maniera corretta senza consumare un botto, c’è bisogno di pulizia e manutenzione periodiche. Inoltre, c’è l’obbligo di manutenzione per dispositivi che superano i 10 kWh di potenza. Altro consiglio importantissimo è quello che riguarda la scelta del condizionatore.

E’ sempre bene acquistare un dispositivo rientrante in classe energetica “A” o superiore. L’ultimo consiglio riguarda la tecnologia che regola la velocità del compressore. parliamo, ovviamente, della tecnologia inverter che consente di ottenere massime prestazioni sempre. Se seguirete alla lettera questi consigli, riuscirete ad ottenre un risparmio in bolletta del 50%. In pratica, le dimezzerete!