Carta di credito, se vedi questa cosa bloccala subito: ti rubano tutto

Come ormai risaputo c’è un processo di piena e completa digitalizzazione dei servizi bancari e, ovviamente, anche dei servizi di pagamento.

E’ da un anno che è entrato in vigore l’obbligo del Pos per tutti gli esercenti in Italia e, poco più di un mese fa è decaduta l’ultima deroga immessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.. Infatti, dallo scorso 25 giugno, anche i tabaccai non posso più rifiutare i pagamenti con carte, pensa una sanzione che ammonta a 30 euro ai quali bisogna aggiungere il 4% del valore della transazione rifiutata.

Sono sempre di più gli italiani che ricorrono ai pagamenti con le proprie carte, contactless o cardless. E, già dalla pandemia di Covid, è cresciuto il numero di acquisti online. Certo, ci sono ancora numerosissimi cittadini che ricusano la modernità e preferiscono aver il contante tra le proprie mani per effettuare le proprie commissioni.

Hanno paura che possano cadere vittime di truffe operando solo online o pagando in modalità elettronica i propri acquisti. Ma, purtroppo, i malviventi sono dappertutto e dietro l’angolo. Dovunque possono accadere truffe. Ed anche dinanzi o all’interno dei Bancomat si può cadere nella rete dei criminali che, ricordiamolo, agiscono davvero in maniera subdola.

Ciò di cui vogliamo parlarvi, infatti, riguarda proprio le carte che vengono utilizzate per i prelievi bancomat e per effettuare le transazioni giornaliere. Bisogna prestare molta, ma molta attenzione, dato che basta un attimo e si rimane, praticamente, fregati. Vediamo, allora, cosa può accadere e come comportarsi in queste situazioni.

Se si nota questa cosa, meglio fiondarsi a bloccare la carta di credito o saranno guai seri.

Il problema principale che riguarda le carte di credito è la loro clonazione. Attenzione, però, nessuno può ritenersi esente da tale problematica. Sì, perché è un problema riscontrabile in svariate situazioni. Per questo motivo, bisogna essere sempre prudenti. Vediamo, allora, le situazioni maggiormente pericolose in cui prestare massima attenzione.

Partiamo subito dagli sportelli Bancomat. Sì, avete capito benissimo. Questi luoghi sono un covo di truffe. Ma bisogna fare attenzione anche quando si effettuano acquisti online. in questo caso, bisogna prediligere siti web certificati con elevati standard di sicurezza. Infine, bisogna prestare attenzione massima anche nel caso di acquisti in negozi fisici.

Sì, anche in questi negozi, può capitare che, in un attimo di vostra distrazione, accada che qualcuno passi due volte la vostra carta, soprattutto in caso di transazioni piccole, al di sotto dei 30 euro per le quali non occorre né il Pin né, tantomeno, la firma della ricevuta. E può capitare anche che le carte vengano clonate. Nel caso in cui, doveste notare movimenti strani, ecco cosa fare e come comportarsi.

Carta di credito clonata? Ecco quali sono i comportamenti da mettere in pratica il più velocemente possibile.

Innanzitutto, per controllare tutte le transazioni effettuate, bisogna attivare le notifiche via sms. Inoltre, fino all’arrivo dell’estratto conto, sarebbe buona norma conservare le ricevute che, al termine, vanno gettate nell’immondizia sempre e solo dopo che sono state stracciate. Inoltre, mai fornire i dati via mail quando si parla di acquisti online.

Quando, invece, si parla di Bancomat, bisognerebbe porre massima attenzione a persone sospette nei dintorni che potrebbero essere pronte a sferrare il loro attacco criminale. Attenzione durante la digitazione del Pin. Coprite bene la mano che lo digita. E, nel caso in cui, lo sportello sia manomesso e non eroghi i contanti o la carta, chiamate subito il servizio clienti della Banca e non allontanatevi per nessuna ragione al mondo.

Se vi accorgete che la carta è stata clonata, poi, dovrete bloccarla il prima possibile! Chiamate il servizio clienti della vostra Banca e procedete secondo indicazioni. Ma questo è solo il primo passo perché, una volta bloccata, dovrete presentare regolare denuncia ai Carabinieri e procedere con le richieste di rimborso della somma rubata.