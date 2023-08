Bombe nucleari, questa sono le più potenti sul pianeta: moriremmo tutti

Quali sono state le bombe atomiche più potenti della storia? Scopriamo insieme alcuni esempi dalla storia recente e passata.

Il timore di un’apocalisse nucleare ha popolato gli incubi di intere generazioni: dai primi soli incandescenti di Hiroshima e Nagasaki, giungendo alla guerra fredda, la guerra atomica è sempre stata una minaccia presente e inequivocabile. La distruzione di tutto ciò che vive, la scomparsa della civiltà umana come la conosciamo; una prospettiva tanto terrorizzante, quanto negli ultimi anni concreta.

Purtroppo, sotto il profilo geopolitico, la guerra nucleare è tornata un elemento attuale, del quale discutere con serietà. A seguito della caduta del muro di Berlino (1989) e della dissoluzione dell’Unione Sovietica, le principali superpotenze mondiali avevano iniziato un periodo di de-escalation, leggermente diminuendo i reciproci arsenali nucleari. Uno sforzo vanificato dall’invasione russa dell’ucraine dal conseguente assetto bellico predominante in Europa e in occidente. Oggigiorno le minacce di un’escalation nucleare sono continue, il sabre rattling per citare gli inglesi più trasversale che mai. La guerra atomica viene discussa non come un’eventualità remota, ma come una soluzione tattica e fattibile.

Scendendo nello specifico, quali sono attualmente le armi nucleari più potenti in dotazione ai diversi paesi? Si consideri, onde comprendere la distanza tecnologica tra le bombe nucleari del 1945 e quelle attuali, come si passò da ordigni di 20 kilotoni a 10 megatoni già negli anni Sessanta, quelli di Kennedy e della guerra nel Vietnam. Oggigiorno le potenze in campo hanno spesso una potenza nucleare, in termini di singole bombe, 500 volte superiore a quelle scoppiate in Giappone.

Il primo esempio che sorge alla mente è la prima bomba H esplosa nella storia, ovvero la Ivymike (10.400 kilotoni). la bomba, esplosa sull’isola di Elugelab nel 1952, risultò avere una potenza 100 volte superiore a quella del Giappone.

Le bombe atomiche più potenti nella storia

Indimenticabile poi l’esempio, del 1954, di Castle Romeo; nell’occasione presso Enewetak e Bikini si fecero esplodere diverse bombe atomiche. Una di queste, chiamata Romeo, raggiunse gli 11 megatoni.

Castle Bravo anch’esso, da parte degli Stati Uniti, sfondò diversi limiti, generando una potenza inusitata di 15 megatoni e colpendo 700 (sfortunatissimi) abitanti delle Isole Marshall.

Indimenticabile infine la Tsar Bomba, dalla potenza di 50mila kilotoni. Costruita dai russi nel 1961, aveva una potenza tremila volte superiore a quelle delle bombe atomiche ‘tradizionali’. L’esplosione fu una dimostrazione delle capacità tecniche dei fisici sovietici. Una bomba ‘regale’ per uno dei periodi più ‘caldi’ della storia.