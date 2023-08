Smartphone, se hai una di queste app cancellale subito: Sono vietate e pericolose

Ci sono brutte, anzi, bruttissime notizie per tantissimi utenti che si sono ritrovati delle applicazioni dannose sul proprio smartphone.

Sono davvero tantissimi. Pensate che esperti di sicurezza informatica hanno appurato che sono milioni coloro i quali hanno scaricato ed installato queste applicazioni. Sono ben quattro e tutte da eliminare in maniera super veloce. Gli utenti in pericolo sono quelli in possesso di device Android, dato che queste applicazioni sono riuscite a sfuggire ai controlli serrati di Google.

Ma come è stata possibile una cosa del genere? Beh, la motivazione è davvero molto semplice. Quando venivano scaricate ed installate, il loro comportamento appariva normale. Ciò, almeno per i primi giorni, poi si scatenava un vero e proprio ciclone. Al loro interno contengono un malware che accompagnava gli utenti su siti web di phishing.

In pratica, accade che anche quando lo smartphone è inutilizzato, queste applicazioni facevano si che Chrome aprisse nuove schede con i siti di cui abbiamo dato cenno poc’anzi. Appena l’utente sblocca il proprio device, si apre il sito in Chrome. Certo, alcuni erano innocui, ma la maggior parte di questi erano siti di phishing creato proprio per ingannare e frodare quanti più utenti possibile.

Ovviamente, gli utenti si ritrovano anche con una lunga sfilza di questi siti all’interno della cronologia del proprio browser. Dovete sapere, poi, che tutte le applicazioni che vogliamo segnalarvi facevano capo ad una sola azienda sviluppatrice. Vogliamo segnalarvi tutte le applicazioni in questione di modo che possiate eliminarle il più presto possibile.

Quattro applicazioni dannose dai comportamenti subdoli: bisogna correre ai ripari.

Sono tantissimi gli utenti che stanno riscontrando gli stessi problemi a causa di queste applicazioni dannosissime. Sì, perché di download ce ne sono stati davvero tantissimi. E, se anche voi vi state trovando nella stessa situazione, sarebbe bene procedere alla loro eliminazione definitiva. In realtà, è anche un ottimo suggerimento per non trovarsi nella stessa, identica situazione.

E’ arrivato il momento di annunciarvi quali sono queste applicazioni contenenti malware e che vi indirizzano a siti di phishing a causa dei quali potrebbero insorgere dei guai serissimi. Perdereste tutti i vostri dati ed i criminali informatici ne beneficerebbero senza il vostro consenso, ovviamente. L’azienda che le ha sviluppate è la Mobile Apps Group.

Le applicazioni in questione sono: Bluetooth Auto Connect, Bluetooth App Sender, Mobile Transfer: smart switch e Driver: Bluetooth, Wi-Fi e USB. Per fortuna, Google ha rimosso queste applicazioni dal suo Play Store e nessuno più potrà scaricarle. Ma se tra di voi c’è qualcuno che ancora le ha installate sul proprio device farebbe meglio a disinstallarle. Farlo è molto semplice. Basta andare all’interno del proprio profilo nel Play Store, toccare Gestisci App e dispositivi ed eliminarle una volta e per tutte!