Patente sbarca sul cellulare: cambiano i punti | Mettiti subito in regola

La digitalizzazione si allarga anche al mondo della automobili, al via la sperimentazione della patente ‘digitale’.

La digitalizzazione è uno dei cavalli di battaglia dell’Unione Europea; una delle vie attraverso cui passa la (faticosa) Transizione energetica, il cosiddetto New Green Deal. Digitalizzare, digitalizzare, digitalizzare! Questo ormai sembra essere l’imperativo, trasversalmente alle realtà pubbliche e private. Dalle Poste, all’Esatto, alla scuola, alle imprese, tanto piccole quanto grandi. Tutte, in un modo o nell’altro, ‘digitalizzano’ le proprie pratiche burocratiche, tramite l’onnipresente Spid.

Naturale pertanto che questo cambiamento si estenda anche al mondo della guida ‘sicura’; alle patenti erogate dallo Stato e in generale a chi guida. Anche l’auto pertanto incontra la digitalizzazione; e dopotutto, tra bolli, patenti da rinnovare, tagliandi e così via di materiale burocratico e cartaceo ve ne è davvero tanto. Sorprende piuttosto che questo mutamento non sia avvenuto prima; d’altronde però il mondo automobilistico è tradizionalmente refrattario ai cambiamenti, come insegna la pachidermica lentezza con la quale una rivoluzione quale le auto elettriche sta venendo adottata.

La nuova riforma del Codice della Strada introduce norme molto più severe per chi lo viola; meno punti della patente e, in generale, sanzioni molto più severe. A livello generale invece la Commissione Europea ha introdotto anch’essa, a sua volta, le novità connesse alla patente di guida.

Come richiesto infatti dall’UE, la patente sarà digitale e risulterà valida per tutti gli stati della confederazione di Bruxelles. Si potrà anche usarla. come già fanno gli americani, quale documento di identificazione.

Come cambierà la patente di guida, le prime rivoluzionarie indiscrezioni

La patente rimarrà, va da sé, in formato cartaceo e plastificato, per gli irriducibili della ‘materialità’ del documento. Tuttavia verrà anche archiviata in una app mobile che potremo utilizzare, a patto di avere il cellulare carico, a coloro che chiedono di controllare la patente o quale documento di identità.

Inoltre la nuova patente elettronica, oltre ad essere gratuita, avrà un utile codice QR da inquadrare, onde fare i controlli delle forze dell’ordine ancora più rapidamente, senza far perdere tempo a nessuna delle due controparti. Ma come fare la patente?

In teoria, anche se è ancora nelle prime fasi, è disponibile nell’app IO, dalla quale è possibile scaricarla e installarla. Per accedervi basta usare la CIE o la SPID; dopo il primo, obbligatorio accesso, servirà utilizzare l’impronta digitale o facciale, a seconda delle proprie personali preferenze.