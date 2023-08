Lenzuola fresche e pulite in estate: devi cambiarle questo numero di volte esatto | Si suda tanto +

In estate, si sa, sudiamo molto. Questo è purtroppo favorito dalle temperature parecchio elevate a cui andiamo incontro nel corso dei mesi estivi, soprattutto quando si parla di luglio e agosto, che rappresentano in assoluto i mesi più difficili da questo punto di vista.

Una delle più abitudini più sane soprattutto nel periodo estivo, che bisognerebbe prendere spesso e volentieri in considerazione, è quella di cambiare le lenzuola del letto con una certa frequenza. Con quale frequenza effettiva però bisognerebbe cambiarle in estate? Scopriamo insieme l’esatto quantitativo.

La sensazione delle lenzuola pulite e fresche è sicuramente tra le più soddisfacenti, in special modo a seguito di una lunghissima e intensa giornata di lavoro, in cui vogliamo solo e unicamente riposare.

Se il sudore è uno dei nemici che intendiamo evitare nel corso dell’estate, purtroppo questo non è semplice da attuare, e può capitare che il sudore (e la sensazione fastidiosa che ne deriva) si accumuli all’interno delle lenzuola.

Questo può portare a diverse conseguenze, come ad esempio la formazione di uno sgradevole e cattivo odore, senza considerare il fatto che il sudore accumulato nelle lenzuola porta alla proliferazione di batteri, che possono anche portare a irritazioni cutanee, anche parecchio fastidiose e insidiose.

Indicazioni d’uso

La frequenza ideale per andare a cambiare le lenzuola è di circa una volta a settimana. Il discorso è leggermente diverso nel caso in cui si soffra di determinate allergie (come possono essere ad esempio quella agli acari, presenti spesso e volentieri sulla superficie delle lenzuola), per cui in questo caso sarebbe raccomandato di cambiare le lenzuola preferibilmente ogni 3 (o eventualmente 4, a seconda delle vostre personali preferenze ed esigenze) giorni.

Possiamo poi applicare lo stesso discorso nel caso in si viva in una zona molto umida, che può portare ad esempio all’insorgenza di un caldo parecchio afoso, che necessita assolutamente di un cambio più frequente delle lenzuola, che purtroppo si prestano a sporcarsi facilmente di sudore in questo caso.

Un altro parametro su cui dobbiamo poi porre molta attenzione è l’attenzione ai tessuti che compongono le lenzuola: in questo caso vi consigliamo infatti di preferire tessuti traspiranti e leggeri, come possono essere benissimo il lino e il cotone, che restituiranno una piacevole sensazione di benessere e totale freschezza a chi ne fa uso, al contrario di tessuti ben più pesanti e sintetici che trattengono il calore, e che si prestano maggiormente all’insorgenza di sudore, con tutto ciò che ne deriva.