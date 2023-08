Contatore, con questo tasto dei tecnici hai la bolletta dimezzata: bastano 45 secondi

Il periodo che stiamo vivendo non è dei migliori data la crisi economica e sociale e l’alto tasso di inflazione che ammazza i risparmiatori.

Sono, ormai, due anni che i prezzi di beni e servizi stanno aumentando a dismisura ed i cittadini italiani non riescono ad arrivare più alla fine del mese. Sono perennemente costretti a dover dar fondo ai propri risparmi sui conti correnti. Non parliamo, poi, delle bollette dell’energia elettrica. Queste rappresentano un vero e proprio salasso per tutti.

Ed anche il bonus bolletta sta iniziando a non dare più i suoi frutti. Ricordiamo che questa è una misura di sostegno al reddito immessa dal precedente Governo. Certo è che anche quello attuale si è mosso in aiuto degli utenti, approvandone la prosecuzione. Sono cambiati alcuni parametri da giugno per ampliare la platea di utenti beneficiari.

Purtroppo, però, si sta facendo i conti con una leggera diminuzione del bonus e un nuovo aumento dei costi in fattura. Dovete sapere, però, che ci sono dei trucchetti, molto semplici, da mettere in pratica per ottenere una buona dose di risparmio alla fine di ogni periodo di fatturazione. Concentreremo la nostra attenzione su uno di questi che riguarda il contatore.

Ed è qualcosa, da sapere assolutamente, che è stata rivelata proprio dai tecnici. Ma, attenzione, non si tratta di uno di quei trucchetti illegali per cui bisogna manomettere il contatore. Non avrete mai da noi consigli del genere. Risparmio sì, ma da ottenere senza commettere alcun reato. Vediamo, allora, insieme, cosa ci consigliano.

Gli esperti hanno rivelato un trucco per il risparmio in bolletta: occorrono 45 secondi per seguirlo.

Innanzitutto, la prima cosa che dobbiamo dirvi è che gli esperti invitano ad osservare attentamente il vostro contatore che si trova all’interno dell’abitazione. Come vi abbiamo accennato poc’anzi, infatti, il protagonista assoluto di questo consiglio, di questo trucchetto, pienamente legale, è proprio il contatore, questo dispositivo bianco, piccolo e sconosciuto ai più.

Ed ecco che i tecnici, consigliano di mettere in pratica un trucchetto davvero fantastico per ottenere ciò che tutti desiderano: risparmio in bolletta. Innanzitutto, sostengono che bisogna focalizzare l’attenzione sul pulsante ed il display. Bisognerà premere una volta il pulsante per ottenere informazioni circa il numero cliente, mentre se si preme una seconda volta, si scoprirà la fascia oraria di quel preciso istante. Ma è premendo per la terza volta che si scoprirà quanto si sta consumando in quel preciso momento con i vari elettrodomestici accesi.

E’ un ottimo modo per conoscere il consumo dettagliato dei vari dispositivi presenti in casa e comprendere quale sia quello maggiormente energivoro. In più, utilizzando questo pulsante si riuscirà a comprendere in quale fascia oraria si consuma di più. Il consiglio finale riguarda l’orario di utilizzo di dispositivi ed elettrodomestici. Sarebbe meglio utilizzarli dalle 19 in poi e, soprattutto, di sabato, domenica e festivi. Solo così si riuscirà ad ottenere un forte risparmio in bolletta. Possiamo dire che saranno quasi dimezzate.