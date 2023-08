Autovelox, se sono di questo colore non preoccuparti: non prendi la multa | Sono finti

Come evitare gli autovelox? Alcuni sono ‘spenti’, ma è difficile capire esattamente quali.

Il guidatore ha fretta, è sospinto da una qualche urgenza; un parto della moglie in ospedale, un colloquio di lavoro dopo un periodo di inattività, un appuntamento galante al quale non vuole mancare. E’ naturale, è comprensibile; e allora l’auto accelera, supera la fatidica soglia. Si svolta l’angolo ed ecco emergere il parallelepipedo di un autovelox, la certezza di una multa in arrivo. Si schiaccia, sul pedale, si cerca di decelerare: troppo poco, troppo tardi. L’ennesimo aggravio sulle finanze della famiglia, l’ennesima multa che alleggerirà risparmi già esauriti dal caro prezzi, dal caro energia, dall’inflazione galoppante…

E se invece l’autovelox in questione non fosse proprio nulla di cui preoccuparsi? Sembra strano, ma in alcuni casi gli autovelox sono innocui. E il tutto dipende da un unico, semplicissimo, fattore. Scopriamo insieme in quali casi è possibile rasserenarsi, anche se la fatidica lancetta ha sforato il già rigido limite della strade italiane.

Solitamente l’autovelox è infatti di colore arancione; collocato in strade urbane, ha la funzione di far rispettare il limite di velocità, solitamente fermo a 50 km/h.

Come è possibile sapere quando sono accesi e quando no?

Banalmente l’autovelox è in funzione quando vi sono agenti nelle vicinanze. Non nell’immediata prossimità, ma entro quattro chilometri di distanza. Gli agenti la utilizzano per i propri servizi di controllo, effettuati sulla velocità, onde ‘punire’ chi sfora i limiti di legge.

Gli autovelox e il problema del loro funzionamento

Pertanto teoricamente è possibile sapere se un autovelox è attivo o meno controllando se vi sono agenti nelle immediate prossimità per il suo funzionamento. Naturalmente nelle zone urbane, dominate da curve e strettoie, ciò appare singolarmente difficile; e rispettare il codice della strada è un dovere di ogni cittadino, al di là che venga sorvegliato o meno.

Tuttavia sembra evidente che molti Comuni lasciano volutamente senza operatori molti autovelox, confidando nella propria azione deterrente; essendo inconsapevoli se siano in funzione o meno, l’autista rallenta in ogni caso. Un utile spauracchio, pertanto.

Ricordiamo che, per chi legge i giornali locali, solitamente gli autovelox vengono menzionati nelle cronache; è infatti dovere della Pubblica Amministrazione e della Polizia menzionare quali autovelox saranno attivi e dove. Un’azione di informazione pubblica diffusa tramite stampa e pagine Social, ad esempio dei vigili locali.