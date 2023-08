Smartphone, si va dritti nel futuro: ecco il nuovo chip

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a numerosissimi cambiamenti dal punto di vista tecnologico, che sono stati in grado di impattare in maniera significativa sulle nostre vite, nel bene e nel male.

Uno dei cambiamenti principali, nonché fulcro centrale di quelli futuri è stato senz’ombra di dubbio rappresentato dall’avvento di internet, dapprima con la connessione 56k e in un secondo momento con la connessione ADSL e la fibra ottica, migliorando ulteriormente in termini di download e upload, e raggiungendo così gran parte delle città italiane.

Uno dei cambiamenti più importanti e significativi garantito dall’avvento di internet consiste nell’introduzione dei social network, capitanati rispettivamente dai più grandi colossi quali ad esempio Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok per le fasce di popolazione più giovani e via dicendo.

Oltre a questo ricordiamo in particolar modo l’avvento degli smartphone, che hanno impattato pesantemente sulle nostre vite, riuscendo a soppiantare i vecchi sistemi in voga fino a qualche anno fa, rappresentati rispettivamente dagli SMS per i messaggi testuali e dagli MMS per i messaggi multimediali.

Siamo tendenzialmente soliti suddividere gli smartphone in tre grandi categorie, partendo prima di tutto dagli smartphone di fascia alta, quelli che chiamiamo comunemente come i cosiddetti “top di gamma”, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, usciti nel corso dei precedenti mesi, ideali per chi cerca prestazioni eccellenti e qualità del sensore della fotocamera. A questi seguono poi gli smartphone di fascia media, utili per chi è alla ricerca di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, a cui seguono infine gli smartphone di fascia bassa, ideali invece per coloro che non hanno particolari esigenze in termini di qualità del processore e del sensore della fotocamera.

Un nuovo chip in arrivo

È proprio sui processori che andremo a concentrarci quest’oggi: stiamo parlando del nuovo processore Snapdragon 8cx Gen 4, che contrariamente a quanto potremmo pensare sarà dedicato ad un’ampia gamma di dispositivi, che sembrerebbe non comprendere gli smartphone al suo interno. Il chip verrà dunque utilizzato fondamentalmente per tablet, o eventualmente tablet ultraleggeri.

In base a quanto riportato dal celebre portale informatico WinFuture, infatti, la stessa compagnia Qualcomm starebbe testando il suo processore montato su un dispositivo (non ancora ben identificato) con una diagonale da circa 10 pollici, il che potrebbe far presumere che si tratti di un tablet.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.